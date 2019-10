Kommentar Stadler in Asien: Der grosse Wurf steht noch aus Nach mehreren vergeblichen Anläufen klappt es jetzt für den Schienenfahrzeugbauer in Asien. Stadler fasst Fuss in Indonesien und beliefert Taiwan mit Lokomotiven. Doch der entscheidende Durchbruch ist das noch nicht. Thomas Griesser Kym

Nach vielen Jahren der Enttäuschung in Asien trumpft Stadler gleich mit zwei Erfolgsmeldungen auf. Dem Joint Venture mit eigenem Standort in Indonesien und Aussicht auf einen Auftrag der dortigen Staatsbahnen über mindestens 500 S-Bahn-Wagen folgt die Bestellung von 34 Lokomotiven aus Taiwan. Endlich scheint sich bezahlt zu machen, dass sich Peter Spuhler und sein Team trotz aller Misserfolge nie entmutigen liessen und ihr Ziel unbeirrt weiterverfolgt haben: die Expansion in den asiatisch-pazifischen Markt.

Der ganz grosse Wurf freilich steht noch aus. Der erwartete Indonesien-Auftrag ist als Starthilfe für das lokale Werk zu verstehen, und nach Taiwan liefert Stadler «nur» Lokomotiven, die vom Auftragswert her betrachtet deutlich weniger voluminös sind als ganze Züge. Und weniger prestigeträchtig, weil die Passagiere den Fahrgastkomfort nur in den Wagen von Zügen am eigenen Leib erfahren und nicht in Loks.

Gleichwohl sind Indonesien und Taiwan zwei wichtige Schritte für Stadler. Das Unternehmen signalisiert allen potenziellen Kunden und der gesamten Konkurrenz, dass es den Schweizern ernst ist mit Asien und man nicht gewillt ist, dieses Terrain kampflos preiszugeben. Wenn sich die Loks und die S-Bahnen bewähren, dürften weitere Aufträge nur eine Frage der Zeit sein. Das wäre dann der wahre Durchbruch: Ein fetter Auftrag aus einem asiatischen Land für ein paar Dutzend Stadler-Züge.