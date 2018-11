Stadler hofft auf Lettland-Auftrag

Stadler Rail verliert Grossauftrag in Lettland

BUSSNANG. Der Schienenfahrzeug-Hersteller Stadler Rail hat einen millionenschweren Auftrag in Lettland verloren. Die Lieferung an die lettische Staatsbahn wird gestoppt, wie Firmensprecher Tim Büchele eine entsprechende Meldung der «Handelszeitung» am Mittwochabend bestätigte.