Stadler erhält Milliardenauftrag aus Spanien – 59 Nahverkehrszüge für die staatliche Bahngesellschaft Renfe In Spanien hat der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler schon Aufträge an Land gezogen, aber noch keinen von der staatlichen Renfe. Das ist nun vorbei.

Ein Arbeiter im spanischen Stadler-Werk Stadler Valencia. Dieses kann 59 Nahverkehrszüge für den spanischen Markt bauen. Bild: Pau Barrena/ Bloomberg

Das staatliche spanische Eisenbahnunternehmen Renfe hat Stadler mit dem Bau und der Lieferung von 59 Hochkapazitäts-Nahverkehrszügen beauftragt. Der Auftragswert beträgt 998 Millionen Euro (1,1 Milliarden Franken) über einen Zeitraum von 15 Jahren. Der Vertrag wird gemäss dem Vergabeverfahren später unterzeichnet.

Dieser Zuschlag ist eines der Lose im Bieterverfahren für die Renfe ausgeschriebenen Hochkapazitätszüge. Stadler schlägt vor, die Kapazität durch den Einsatz von Doppelstockwagen mit einer skalierbaren Länge von 100 bis 120 Metern (24 Züge) und von 160 bis 240 Metern (35 Züge) zu maximieren.

Option für weitere 44 Züge plus Wartung

Die Züge mit iberischer Spurweite werden auf Strecken mit 3-Kilovolt-Gleichstrom-Oberleitungen verkehren und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde erreichen. Sie werden im Nahverkehr in den grössten spanischen Städten eingesetzt. Grösste Städte des Landes sind Madrid und Barcelona.



Sowohl das Engineering als auch die Produktion der Züge sollen im spanischen Stadler-Werk in Valencia erledigt werden. Der Vertrag soll eine Option für 44 weitere Einheiten und deren Wartung enthalten.



Auch Alstom gewinnt, CAF und Talgo gehen leer aus

Das zweite Los dieser Vergabe ist an den französischen Bahnbauer Alstom gegangen. Dieser fertigt 152 Züge für 1,45 Milliarden Euro. Alstom wird die Züge in seinem spanischen Werk in Barcelona herstellen. Die Angebote der beiden spanischen Hersteller CAF und Talgo wurden laut Renfe aufgrund technischer Mängel disqualifiziert.