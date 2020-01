Stadler beliefert Ungarn und die Romandie Der Auftrag über 21 Doppelstöcker für die ungarische Staatsbahn ist vertraglich festgezurrt, und mit der Lieferung von sechs Zügen an die Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez vereinheitlicht die Westschweizer Bahngesellschaft ihre Flotte.

Ein Kiss-Doppelstöcker von Stadler für die ungarische Staatsbahn. Bild: PD

Der Schienenfahrzeugbauer Stadler hat die Bestellung der ungarischen Staatsbahn MÁV-Start von weiteren 21 elektrischen Doppelstöckern des Typs Kiss für 313 Millionen Euro (338 Millionen Franken) unter Dach gebracht. Es ist dies die dritte und letzte Tranche aus dem Rahmenvertrag vom April 2017, in dem Stadler und MÁV die Lieferung von bis zu 40 Doppelstöckern vereinbart hatten.

Die ersten beiden Bestellungen waren im August 2017 (elf Züge) und im Dezember 2018 (acht Züge) vertraglich besiegelt worden. Die Ablieferung des letzten Zugs der nun bestellten 21 Fahrzeuge, die je 156 Meter lang und 160 km/h schnell sind, ist für Ende 2022 vorgesehen. Die MÁV hatten den Entscheid zur Bestellung der 21 Züge bereits vergangenen September gefällt, doch hing die endgültige Auslösung des Auftrags noch ab von der Gewährung der Mittel aus Fördergeldern der EU und aus dem ungarischen Budget.

In Stadler-Zügen vom Genfersee in den Waadtländer Jura

Ein Stadler-Triebzug der NStCM, wie er seit 2015 im Einsatz ist. Bild: PD

Im Weiteren hat vor kurzem die Westschweizer Bahngesellschaft Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM) bei Stadler sechs neue Meterspur-Triebzüge des Typs ABe 4/8 bestellt. Diese sollen die alten «Vevey»-Kompositionen ersetzen. Die private NStCM verfügt seit 2015 bereits über vier baugleiche Stadler-Triebzüge, die weiterhin in Betrieb sind.

Die nun bestellten Züge werden im Werk an Stadlers Hauptsitz Bussnang massgefertigt, sollen zwischen dem Schlussquartal 2021 und dem ersten Semester 2022 ausgeliefert werden und die NStCM-Flotte vereinheitlichen. Die NStCM verkehrt auf einer 26,7 Kilometer langen Bahnlinie von Nyon am Genfersee zum Kur- und Wintersportort Saint-Cergue auf den Höhen des Waadtländer Juras und weiter nach La Cure direkt an der französischen Grenze.