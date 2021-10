Stabwechsel SFS Group: Schindler-Chef Thomas Oetterli löst Urgestein Heinrich Spoerry als Verwaltungsratspräsident ab An der Generalversammlung 2022 der SFS Group tritt Heinrich Spoerry altershalber als Präsident des Verwaltungsrats ab und scheidet aus dem Gremium aus. Sein Nachfolger, Schindler-Chef Thomas Oetterli, ist seit zehn Jahren an Bord des Rheintaler Technologiekonzerns.

Heinrich Spoerry, scheidender Verwaltungsratspräsident der SFS Group. Bild: Urs Bucher (Heerbrugg, 12. Mai 201&)

Heinrich Spoerry ist ein SFS-Urgestein. 1964 arbeitete er erstmals bei der damaligen SFS Stadler in Heerbrugg. Schrauben sortieren, ein Sommerferienjob, für 1.50 Franken pro Stunde.

Fest angestellt bei SFS ist Spoerry seit 1981, mit einem Jahr Unterbruch (1987), und bis 1999 arbeitete er sich zum Konzernchef und zum Verwaltungsratspräsidenten empor. Diese beiden Ämter übte er in Personalunion bis Ende 2015 aus. Per 1. Januar 2016 übergab Spoerry die Konzernleitung an Jens Breu und konzentriert sich seither auf das VR-Präsidium.

Nun neigt sich die Ära Spoerry dem Ende zu. An der Generalversammlung der SFS Group vom 27. April 2022 scheidet Spoerry aus dem Verwaltungsrat aus, weil er die statutarisch vorgesehene Altersgrenze von 70 Jahren erreicht. Als neuen Verwaltungsratspräsidenten schlägt das Aufsichtsgremium einen Mann aus den eigenen Reihen vor: Thomas Oetterli.

Thomas Oetterli hat bei Schindler Karriere gemacht

Der designierte SFS-Verwaltungsratspräsident Thomas Oetterli. Bild: Roger Grütter (Ebikon, 26. Oktober 2016)

Oetterli, Jahrgang 1969, ist seit 2016 Chef des Lift- und Fahrtreppenherstellers Schindler mit 10,6 Milliarden Franken Umsatz (2020) und insgesamt seit 27 Jahren in verschiedenen internationalen Funktionen im Luzerner Konzern tätig. Von 2006 bis 2009 war Oetterli Chef der Schindler Aufzüge AG, Schweiz. 2010 wurde er Mitglied der Konzernleitung und war in dieser Funktion bis 2013 verantwortlich für die Region Europa-Nord, danach für China.

Oetterli hat 1996 das Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Zürich mit dem Lizenziat abgeschlossen. Die SFS Group ist ihm vertraut: Seit 2011 ist er unabhängiges Mitglied ihres Verwaltungsrats und seit 2014 Vorsitzender von dessen Audit Committee. SFS schreibt:

«Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Verwaltungsrat der SFS Group verfügt Thomas Oetterli über umfassende Kenntnisse der Unternehmensgruppe.»

Heinrich Spoerry hat SFS an die Börse gebracht

Am 7. Mai 2014 ging die SFS unter Heinrich Spoerrys Führung an die Schweizer Börse SIX. Seither hat die Aktie rund 90 Prozent an Wert gewonnen. Im Streubesitz liegen 45 Prozent der Papiere. 55 Prozent der Aktien werden nach wie vor von den drei Gründerfamilien Huber, Stadler und Tschan gehalten, die eine in Absprache handelnde Gruppe bilden. Die Wahl Thomas Oetterlis zum neuen SFS-Verwaltungsratspräsidenten gilt deshalb als Formsache.

Die SFS Group hat 2020 mit weltweit rund 10'000 Mitarbeitenden gut 1,7 Milliarden Franken umgesetzt. Sie entwickelt und produziert mechanische Befestigungssysteme, Baugruppen und Präzisionsformteile für Industrien wie Bau, Automobil, Elektronik oder Medizintechnik.

Wegen des globalen Chipmangels ist die Autoproduktion ins Stottern geraten. Verschiedene Autozulieferer haben darauf mittlerweile mit Kurzarbeit reagiert, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur AWP kürzlich ergeben hat. So auch die SFS im Werk Heerbrugg, ebenso Autoneum im Werk Sevelen.