Umkämpfter Lebensmittelhandel: Spar Schweiz geht in Position

Vor kurzem hat Spar Südafrika seinem Geschäft ein viertes geografisches Segment hinzugefügt. Das börsenkotierte Unternehmen, das im südlichen Afrika, in Irland/Südwestengland und in der Schweiz tätig ist, will nun auch Fuss fassen in Polen. Dazu hat Spar Südafrika per 1. Oktober 80 Prozent an der Piotr i Pawel Group (PiP) erworben. Kaufpreis: 1 Euro. PiP betreibt und beliefert eine Kette aus 66 Delikatessenläden und Supermärkten.

Das polnische Unternehmen steckt in finanziellen Schwierigkeiten und wird seit einiger Zeit einer Restrukturierung seiner Schulden unterzogen. Im Vorjahr hat PiP bereits die Zahl seiner Läden halbiert. Spar Süd­afrika hat PiP für die Sanierung einen Kredit von 40 Millionen Euro gewährt und plant, die PiP- Läden mit den 250 Supermärkten des bisherigen Spar-Lizenznehmers in Polen zusammenzuführen. Das vereinigte Netz soll dann bis Ende 2020 auf 175 bis 200 Läden bereinigt werden.

An der Schweizer Spar Holding AG mit Sitz in St. Gallen hat Spar Südafrika vor gut dreieinhalb Jahren 60 Prozent erworben. Vorgesehen ist, dass Spar Südafrika zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 auch die restlichen 40 Prozent an Spar Schweiz übernimmt, die noch bei den Altaktionären liegen. Dies sind die Aspiag, in der Spar Österreich ihre Auslandbeteiligungen gebündelt hat, und die Leuthold & Co. AG des ehemaligen Spar-Schweiz-Chefs Stefan Leuthold. Als Totalpreis für die ganze Spar-Schweiz-Gruppe sind 100,8 Millionen Franken vereinbart, wovon bisher 44,5 Millionen bezahlt sind. In Vollzeitstellen gerechnet beschäftigt die Spar-Schweiz-Gruppe rund 2000 Mitarbeitende. (T. G.)