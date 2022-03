SOFTWARE Abacus steigert Umsatz um fast 15 Prozent Das Ostschweizer Softwareunternehmen Abacus ist 2021 erneut stark gewachsen. Nicht zuletzt die Lösung für ortsunabhängige Arbeit legt deutlich zu.

Die Selfservice-Funktionen von Abacus erlauben es Mitarbeitenden von KMU, ortsunabhängiger zu arbeiten. Christian Beutler / KEYSTONE

Abacus habe auch 2021 die Stellung als Marktführer bei Software für KMU und öffentliche Verwaltungen gestärkt, heisst es in einer Mitteilung des Softwareunternehmens. 545 Unternehmen hätten sich im letzten Jahr für Abacus-Software entschieden, das sind 85 mehr als 2020. Auch die Nachfrage nach Programmnutzung aus der Cloud erhöhte sich stark. Am stärksten stieg der Umsatz für Softwareabos für Selfservice-Funktionen für Angestellte. Dies erlaubt es den Mitarbeitenden, verschiedene Funktionen ortsunabhängig zu erfassen. Insgesamt seien per Ende 2021 426'000 Abos für Mitarbeitende von KMU gelöst worden.

Digitalisierung bringt Wachstum

Claudio Hîntermann, CEO Abacus. Hanspeter Schiess

Das gute Geschäftsergebnis sei ein Resultat der beschleunigten Digitalisierung, sagt CEO Claudio Hintermann gemäss der Mitteilung. «Das zeigt sich nicht zuletzt durch die enorme Steigerung der Abos bei den Selfservice-Funktionen.» Ausgezahlt hätten sich für Abacus aber auch die Investitionen in Lösungen für das Baunebengewerbe und öffentliche Verwaltungen.

Wie Abacus bereits früher mitteilte, hat Abacus nun auch bei Gemeinden und Kantonen einen Marktanteil von 40 Prozent. Eine deutliche Steigerung hat nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit der Abraxas gebracht.

Gestiegen ist auch die Zahl der Mitarbeitenden des Unternehmens mit Hauptsitz in Wittenbach. Bei der Abacus Research AG selber arbeiteten Ende 2021 487 Personen, 48 mehr als ein Jahr zuvor. Für die ganze Gruppe, inklusive der Tochterfirmen in Biel, Thalwil und Deutschland, arbeiteten 624 Personen, 66 mehr als im Vorjahr.