LOGISTIK Rheintaler Sieber Transport expandiert in die Innerschweiz In Kriens hat die Sieber Transport AG aus Berneck ihren landesweit 18. und in der Zentralschweiz ersten Standort eröffnet. Das schafft rund drei Dutzend neue Arbeitsplätze.

Hier ist Sieber Transport in Kriens domiziliert. Bild: Roman Hodel (Kriens, 6. April 2021)

Corona ist ein Jobkiller. Tausende Arbeitsplätze sind in den vergangenen Monaten weggefallen oder stehen auf der Kippe – insbesondere in jenen Branchen, die massiv von den Auswirkungen des Virus betroffen sind wie etwa dem Tourismus. Doch jede Krise hat ihre Gewinner. Der Onlinehandel etwa blüht. Und das ist mit ein Grund, weshalb die Rheintaler Sieber Transport AG in die Zentralschweiz expandiert.

Das Unternehmen liefert unter anderem für Online-Händler und für den stationären Handel Produkte zu den Kunden nach Hause. «Wir erleben in diesem Bereich ein grosses Wachstum, das auch in den kommenden Jahren nicht abnehmen wird», sagt Sieber-Sprecherin Dora Rauseo.

35 bis 40 neue Arbeitsplätze

Die Zentralschweiz sei ein grosser Markt und topografisch nicht einfach zu beliefern. «Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, näher an die Warenempfänger zu rücken, um die Lieferungen aus der Region für die Region abzuwickeln.» Seit dem 1. April 2021 ist Sieber Transport nun im LUK-Center im Krienser Nidfeld eingemietet.

Der Standort wurde nicht zuletzt wegen der nahen Autobahnverbindung gewählt. Sieber Transport schafft in Kriens 35 bis 40 neue Arbeitsplätze.