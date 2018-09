Sesselrücken bei Fenaco Bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft kommt es zu personellen Wechseln in der erweiterten Konzernleitung. Raphael Bühlmann

Stefan Epp (40) folgt auf Josef Sommer (59) in der erweiterten Geschäftsleitung des Schweizer Agrarkonzerns. Epp, bisher stellvertretender Leiter Region Zentralschweiz übernimmt per 1. Januar 2019 die Leitung der Region Zentralschweiz sowie des Departements Infrastrukturen/Nachhaltigkeit von Sommer. «Stefan Epp ist ausgebildeter Landwirt und verfügt über zusätzliche Abschlüsse in Marketing und Betriebswirtschaft sowie über einen Executive MBA der Hochschule Luzern in strategischem Management und Leadership», schreibt Fenaco in einer Medienmitteilung. Aufgewachsen ist Epp auf einem Milchwirtschaftsbetrieb in Schüpfheim.

Landi-Leiter Sommer, führe weiterhin die Region Mittelland sowie neu ab 1. Januar 2019 auch die Region Ostschweiz. Zudem führt er seine bisherigen externen Mandate weiter, insbesondere die Verwaltungsratsmandate bei SwissPowerInwil AG und Lumag sowie das Präsidium der IHV Sursee-Willisau. Daniel Bischof (51), bisheriger Leiter der Region Ostschweiz werde sich ab Januar auf die Leitung des Departements Energie sowie auf den Vorsitz der Geschäftsleitung der Agrola konzentrieren. Er bleibt als Departementsleiter Energie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Fenaco.