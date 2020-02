Sesselrücken bei der SGKB: Der Chef geht und bleibt an Bord Roland Ledergerber tritt als CEO der St.Galler Kantonalbank zurück und soll Verwaltungsratspräsident werden.



Roland Ledergerber soll in zwei Jahren Thomas Gutzwiller als Verwaltungsratspräsident der SGKB beerben. Bild: Ralph Ribi

Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) sucht einen neuen Präsidenten der Geschäftsleitung. An der Präsentation des Jahresergebnisses kündigte Roland Ledergerber seinen Rücktritt als CEO für 2021 an. «Das ist der richtige Zeitpunkt für meinen Rücktritt», sagt Ledergerber. Im Mai 2021 werde er 60 Jahre alt. Er amtet inzwischen seit 12 Jahren als CEO, ist seit 18 Jahren in der Geschäftsleitung. Seit 21 Jahren ist er bei der SGKB tätig.

Aufwind durch die Börsen in Mio Franken 2018 2019 Veränderung % Bilanzsumme 33 146 35 944 +8,4% Betriebsertrag 478 479 +0,3 Konzerngewinn 159 164 +3,4 Mitarbeiter 1 254 1 276 +1,8

Verlassen wird er die Bank allerdings nicht, denn auf den Mai 2021 hin soll er zunächst in den Verwaltungsrat gewählt werden. 2022 ist er dann als Nachfolger von Thomas Gutzwiller für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten vorgesehen. Das sieht der Zeitplan des Verwaltungsrates vor.

Stabübergabe mit Regierung vorbesprochen

Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller wird nächstes Jahr ebenfalls 60 und hat dann auch die maximale statuarische Amtsdauer von 15 Jahren erreicht. Für eine reibungslose Übergabe des Stabes an Ledergerber wird 2021 der Generalversammlung vorgeschlagen, Gutzwillers Amtszeit noch einmal um ein Jahr zu verlängern. 2022 sollen die Aktionäre dann Ledergerber in das Amt des Verwaltungsratspräsidenten wählen.

«Das ist auch so mit der St. Galler Regierung schon vorbesprochen», sagt Ledergerber.

Der Kanton ist auch nach der Kapitalerhöhung im letzten Jahr der grösste Aktionär der Bank und hält 51 Prozent. 49 Prozent befinden sich im Publikumsbesitz.

Zwei Dekaden SGKB Roland Ledergerber, CEO SGKB Roland Ledergerber ist seit Februar 2008 Präsident der Geschäftsleitung. Er stiess vor mehr als zwei Dekaden im Dezember 1998 als Leiter Firmenkunden zur St. Galler Kantonalbank und war danach Vertriebsleiter und Stellvertreter des Bereichsleiters. 2002 wurde er Mitglied der Konzernleitung und Leiter des Bereichs Privat- und Geschäftskunden. Vor der SGKB war er während zwölf Jahren bei der UBS AG tätig. (bor)

SGKB-Verwaltungsratspräsident Gutzwiller ist von der geplanten Vorgehensweise überzeugt: «Es freut uns sehr, dass Roland Ledergerber nach seiner operativen Führungstätigkeit in den Verwaltungsrat und damit auf die strategische Ebene wechseln möchte und so die St.Galler Kantonalbank mit seiner grossen Erfahrung weiter mitgestalten kann.»

Mit der Bekanntgabe der Geschäftszahlen hat auch die Suche nach einem geeigneten Nachfolger begonnen. SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer sagt, dass diese nun prinzipiell in der Hand des Verwaltungsrates liege. Auch was das Profil und die Voraussetzungen für den neuen CEO, angehe sei der Verwaltungsrat am Zug. Sie bestätigte aber, dass sowohl intern als auch extern gesucht werde. Ausserdem werde für die externe Suche wohl auch ein entsprechendes Unternehmen beauftragt.

Ankermandat ist die SGKB

Roland Ledergerber will anders als andere angestellte Topmanager nicht noch eine eigne Firma gründen oder übernehmen. Er bleibt der SGKB treu: «Falls mich die Generalversammlung in den Verwaltungsrat und später zum Präsidenten wählt, ist die SGKB mein Ankermandat. Daneben möchte ich eine kleine Anzahl weiterer Mandate ausüben.»

Dazu zählt er beispielsweise das Präsidium der IHK St.Gallen–Appenzell, das er seit 2018 ausübt.

«Auf jeden Fall werde ich mich auf wenige Tätigkeiten beschränken und mich nicht verzetteln», betont er.

Nun freue er sich zunächst auf die kommenden 15 Monate bei der SGKB. «Wir haben noch einiges vor und ich werde mich mit voller Energie für die Erreichung unserer Ziele einsetzen.» Ausserdem wolle er seinem Nachfolger ein sauber bestelltes Haus übergeben.

Zunächst gibt es allerdings noch weitere personelle Veränderungen im Verwaltungsrat der SGKB. Hans-Jürg Bernet wird wegen des Erreichens der Altersgrenze von 70 Jahren an der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Er ist seit 2007 Mitglied und seit 2013 dessen Vizepräsident.

Platz für Ledergerber wird frei gehalten

Der Generalversammlung werde im Rahmen der Nachfolgeplanung 2020 kein neues Verwaltungsratsmitglied zur Wahl vorgeschlagen, so dass der Verwaltungsrat dann bis zur Generalversammlung 2021 aus acht Personen bestehen wird, heisst es in einem Communiqué.

Benedikt Würth tritt aufgrund seiner Wahl in den Ständerat per Ende der Legislaturperiode aus der Regierung und somit auch aus dem Verwaltungsrat der SGKB, dem er seit 2016 angehört, aus. Die Kantonsregierung wird deshalb zum 1. Juni ein anderes Mitglied der Regierung in den Verwaltungsrat der SGKB entsenden.