Semesterausweis: St.Galler Kantonalbank ist auf gutem Weg Trotz tiefer Zinsen, volatiler Börsen und geopolitischer Unwägbarkeiten läuft es dem Geldinstitut rund. Thomas Griesser Kym

Die Lenker der St.Galler Kantonalbank: Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller (links) und Bankchef Roland Ledergerber. (Bild: Michel Canonica)



Die Bank investiert sowohl in die Digitalisierung als auch in die Kundenberatung. Das Kapitel Hyposwiss ist passé.

Das Geschäft der St.Galler Kantonalbank (SGKB) wächst, ihr Kreditportefeuille ist gesund, «und auch strategisch fühlen wir uns auf dem richtigen Weg», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller. Mit der operativen Leistung der Bank im ersten Semester zeigt er sich «extrem zufrieden». Unter dem Strich steht ein Reingewinn in Höhe von 81,2 Millionen Franken, 0,8 Prozent mehr als in der Vorjahres­periode, und SGKB-Chef Roland Ledergerber bekräftigt das Ziel, den Gewinn 2018 auf Vorjahreshöhe (156 Millionen) zu halten.

Trotz Margenerosion im Zinsengeschäft hat die SGKB den Betriebsertrag um 4,9 Prozent auf 235 Millionen Franken gesteigert. Dazu beigetragen hat eine Ausweitung des Geschäftsvolumens. Dieses nahm netto um gut 1 Milliarde Franken zu, wovon 876 Millionen auf einen Zufluss an Nettoneugeld entfielen und 143 Millionen auf Nettoneukredite. Deren Plus lag allerdings mit 0,6 Prozent unter dem Zielwert von 1,5 Prozent. Ledergerber erklärt dies mit einer Abflachung des Wachstums im Hypothekargeschäft und mit einer weiterhin zurückhaltenden Nachfrage nach Firmenkrediten. Die Unternehmen hätten viel Cash und setzten dieses für Investitionen ein, und grössere Firmen finanzierten sich via Anleihen, was günstig ist in der aktuellen Tiefzinsphase. Eine erste Zinserhöhung seitens der Nationalbank erwartet Ledergerber erst im vierten Quartal 2019.

Digitalisierung und Filialumbau schreiten voran

Gestiegen ist auch der Geschäftsaufwand der SGKB, um 5,7 Prozent auf 134 Millionen Franken. Dahinter stehen zum einen Ausgaben im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums und zum anderen Investitionen in die Zukunft, konkret in die Digitalisierung sowie in den Ausbau der Kundenberatung. In dieser schaffe die SGKB 30 bis 35 neue Stellen bis 2020. Ausserdem lanciert die Bank laufend neue Digitalangebote wie in den vergangenen Monaten Onlinehypothek, Lagecheck, Spar-App oder ein neues Mobile Banking. Ferner werden jährlich ein bis drei der 38 Filialen modernisiert. Das neue Konzept, wie es in Flawil bereits zu sehen ist, enthält keine Schalter mehr, dafür ausgebaute Automatenzonen und persönliche Kundenberatung. Als nächstes baut man die Filialen Goldach und Herisau um.

Den regionalen Immobilienmarkt beurteilt Ledergerber als solide; «wir sehen keine Risiken auf uns zukommen». Vom ganzen Kreditportefeuille im Umfang von 25,7 Milliarden Franken gelten lediglich 386 Millionen oder 1,5 Prozent als mittelfristig gefährdet, und auch dieses Risiko ist durch Sicherheiten, Wertberichtigungen und Rückstellungen vollständig abgedeckt, wie Ledergerber vorrechnet.

«Keine Ambitionen» auf Raiffeisen-Chefsessel

Beendet hat die SGKB ihr Abenteuer mit der Hyposwiss. Als letztes Überbleibsel hat sie per 1. Juni 60 Prozent der Lissaboner Private-Banking-Filiale (17 Angestellte, 900 Millionen Euro verwaltete Kundenvermögen) an deren Management verkauft. Dieses muss der SGKB innert zwei Jahren auch die übrigen 40 Prozent abkaufen. «Keine Ambitionen» hegt Ledergerber auf den freiwerdenden Chefsessel bei Raiffeisen. «Ich bin glücklich bei der SGKB und habe hier noch Ziele.»