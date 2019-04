Schwerer Schlag für Wirtschaftsstandort Stans – Müller Martini streicht 60 Stellen Das in der Druckereibranche tätige Unternehmen Müller Martini soll in der Schweiz insgesamt 115 Stellen abbauen. Geprüft wird dabei dei komplette Einstellung des Betriebs in Stans. 60 Stellen sind hier betroffen. Raphael Bühlmann

Das Aargauer Unternehmen Müller Martini soll 115 Stellen an verschiedenen Standorten in der Schweiz streichen. Laut dem Verband «Angestellte Schweiz» trifft es die Zentralschweiz dabei besonders hart: laut dieser Quelle soll der Standort Stans ganz aufgegeben werden – 60 Mitarbeiter würden dort ihre Arbeit verlieren.

Bei Müller Martini bestätigt man auf Anfrage unserer Zeitung: «Wir prüfen die Schliessung und befinden uns derzeit in einem Konsultationsverfahren», erklärt Unternehmenssprecher Georg Riva am Mittwoch. Gemäss der Geschäftsleitung von Müller Martini soll es zu möglichst wenigen Kündigungen kommen. Man wolle den Grossteil durch natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen abbauen.

Die Geschäftsleitung macht für den Schritt das geänderte Marktumfeld verantwortlich. In Stans werden prioritär die Teile für die eigenen Anlagen gefertigt. Es sei gelungen, zusätzlich für Drittkunden am Ort zu produzieren. Allerdings sei aber absehbar, dass sich ein Grosskunde absetze. Unter den 60 Betroffenen befinden sich 9 Lehrlinge, für die man zuversichtlich ist, dass sie ihre Lehre inner- oder ausserhalb des Unternehmens abschliessen können. Für die betroffenen Mitarbeiter, von denen einige über 50-jährig sind, soll der bei der letzten Restrukturierung in Felben-Wellhausen ausgehandelte Sozialplan von 2013 mit spezifischen Anpassungen zur Anwendung kommen.

Das in Zofingen beheimatete Unternehmen Müller Martini ist weltweit mit Systemen für die Druckweiterverarbeitung tätig. Der ganze Printbereich sei seit Jahrzehnten im Umbruch und verlange kleinere und flexiblere Anlagen. Ausserdem seien die Erträge im Printbereich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zusammengeschmolzen. Bei den Buchbindeanlagen sei allerdings in Folge der Digitalisierung eine neue spezifische Nachfrage für Produktionskapazitäten von Miniauflagen auf Bestellung festzustellen. Müller Martini sei da gut im Rennen, allerdings bei schlechteren Preisen. Der effektive Umsatz im angestammten Bereich sei auch letztes Jahr gesunken.