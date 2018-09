Schweizer Verleger rücken wegen ausländischer Konkurrenz zusammen

Um sich im Werbemarkt gegen ausländische Konkurrenz behaupten zu können, sind die vier grossen Schweizer Medienhäuser offen zur Bildung einer Allianz. Dies erklärten die Chefs von Ringier, NZZ, Tamedia und SRG an einem Gespräch am Swiss Media Forum in Luzern.