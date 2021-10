Pandemie Wirtschaftswissenschafter stellt in Ermatingen fest: "Schweiz ist nur europäisches Mittelmass" Das Thurgauer Prognoseforum stand im Zeichen der Pandemie. Doch die Wirtschaft wird noch von anderen Faktoren beeinflusst.

Urs Fischbacher eröffnet das Thurgauer Prognoseforum 2021 mit Jan-Egbert Sturm und Marius Brülhart (von links). Donato Caspari

So langsam kehrt wieder ein Stück Normalität ein. Ohne Murren befolgten die Teilnehmenden am Thurgauer Prognoseforum auf dem Lilienberg bei Ermatingen die erforderlichen Coronamassnahmen. Die Kontrolle am Eingang ging zügig vonstatten. Drinnen freute sich der Leiter des Thurgauer Wirtschaftsinstituts Urs Fischbacher, dass die Veranstaltung wieder stattfindet. Doch auch hier war die Pandemie ein Thema. Kein Wunder, sind doch beide Referenten, Jan-Egbert Sturm und Marius Brülhart, jeweils Mitglied der Covid-Taskforce.

Jan-Egbert Sturm, Direktor KOF (Konjunkturforschungsstelle der ETH Zuerich) Walter Bieri / KEYSTONE

Dass die Pandemie die Wirtschaft und Konjunktur stark beeinflusst, das zeigte Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle (KOF), an der ETH Zürich auf. Besonders die erste Welle liess die Wirtschaft weltweit massiv einbrechen. Doch dann begann auch schon die Erholung. Und teils bewegt man sich auf einem Niveau über jenem vor der Pandemie. Lieferkettenbrüche, Lieferschwierigkeiten und Rohstoff- oder Chipknappheit sind aber nicht nur Probleme, die die Pandemie verursacht, sondern auch eine rasant steigende Nachfrage bringt Produzenten teils an ihre Grenzen und darüber hinaus.

Optimistischer Blick in die nahe Zukunft

Dennoch rechnet Sturm damit, dass die massiven Ausschläge sich wieder beruhigen, dass sich an der Zinspolitik erst einmal nicht viel ändert und dass die Wirtschaft abgekoppelt von der Pandemie weltweit wieder wächst. Für die Schweiz zeichnete er ebenfalls ein optimistisches Bild. Selbst die sich abzeichnende Inflationsrate sei in der Höhe ein temporäres Phänomen. Insgesamt käme die Schweiz so recht gut durch die aktuelle Krise. Dieser Ansicht ist auch der Ökonom von der Universität Lausanne, Marius Brülhart. Covid-19 sei ökonomisch gesehen ein einfaches Problem, sagte er. Allerdings sei die Krise medizinisch und gesellschaftlich gesehen hoch komplex. Es habe mit einem gigantischen exogenen Schock begonnen, einer Naturkatastrophe, die den ganzen Erdball erfasste und noch immer im Griff habe.

Gute Voraussetzungen in der Schweiz

Gerade die Schweiz habe gute Voraussetzungen mitgebracht, um die Krise zu meistern. Sie habe eine niedrige Staatsverschuldung, und die Zinskosten seien sehr tief. Damit habe der Staat Ausgabenspielraum, um Produktion, Nachfrage und Angebot warmzuhalten. Zu den Werkzeugen gehören auch die Kurzarbeitsgelder, Kompensationszahlungen, Covid-Kredite und Hilfen für Selbstständige.

Wirtschaftsexperte Marius Brülhart nimmt sich der Wirtschaftspolitik in Zeiten der Jahrhundertpandemie an. Donato Caspari

Was die Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus angingen, sei die Schweiz meist lockerer damit umgegangen als die Nachbarländer. Unterm Strich resultierten geringere wirtschaftliche Einbussen. Allerdings hätte man den Schaden noch tiefer halten können, wenn auf die zweite Welle viel schneller reagiert worden wäre. Das Unschöne am Schweizer Weg seien die vielen Toten. Hier seien Deutschland und Österreich besser aufgestellt. Die 8000 Coronatoten der zweiten Welle hätten zu einem Verlust von 4,3 bis 13,6 Milliarden Franken geführt. Hätte man nur zwei Wochen früher reagiert, hätte der Slowdown lediglich 700000 bis 900000 Franken gekostet. Auch beim Impftempo sei die Schweiz nicht Klassenprimus. So käme unter dem Strich he­raus, dass die Schweiz europäisches Mittelmass in Sachen Pandemiebekämpfung sei.