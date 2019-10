Schoeller Textil wird zur Hälfte taiwanisch Durch die Beteiligung der Formosa Taffeta fliessen dem Werdenberger Unternehmen erhebliche Mittel zu. Das soll auch den Produktionsstandort Schweiz stärken. Thomas Griesser Kym

Produktion der Schoeller Textil am Standort und Hauptsitz Sevelen. (Bild: PD)

Textilindustrie Seit 18 Jahren betreiben die Schoeller Textil AG aus Sevelen und die taiwanische Formosa Taffeta Co., Ltd. in Hongkong ein Joint Venture. Dieses heisst Schoeller FTC (H.K.) und arbeite erfolgreich. Nun wollen die beiden Unternehmen noch enger zusammenarbeiten. Dazu beteiligt sich Formosa Taffeta zu 50 Prozent an der Schoeller Textil AG. Zu diesem Zweck wird das Kapital der Schoeller Textil erhöht, und der Anteil der Zürcher Albers-Gruppe als bisheriger Alleininhaberin von Schoeller halbiert sich auf ebenfalls 50 Prozent.

Beabsichtigt ist laut einer Mitteilung, dass die beiden Unternehmen «künftig die Zielmärkte gemeinsam weiterentwickeln». Dazu könnte man aber beispielsweise auch einfach einen Kooperationsvertrag abschliessen. Weshalb der Teilverkauf Schoellers an Formosa Taffeta? «Die Kooperationsphase haben wir bereits hinter uns», sagt Schoeller-Verwaltungsratspräsident Franz Albers. «Jetzt stellen wir die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe, indem sich Formosa Taffeta über eine Kapitalerhöhung an Schoeller beteiligt. Der damit verbundene Mittelzufluss stärkt den Standort Sevelen, und die Expansionsstrategie kann noch gezielter vorangetrieben werden.»

Expansion in neue Märkte

Schoeller-Chef Siegfried Winkelbeiner ergänzt, «die verstärkte Partnerschaft wird es erlauben, vom Premiumsegment in mittelpreisige Segmente beispielsweise in China zu expandieren.» Doch Winkelbeiner betont auch: «Innovation und modernste Produktion am Standort Sevelen behalten ihren hohen Stellenwert. Sie bleiben Herzstück des auf hochwertige Nischen ausgerichteten Kerngeschäfts der Firma Schoeller.»

Wie hoch der Kapitaleinschuss ist, will Schoeller noch nicht sagen. Darüber sei Stillschweigen vereinbart worden, solange die Due Diligence (vertiefte Buchprüfung) noch laufe. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich Formosa Taffeta über den Kaufpreis öffentlich wird äussern müssen, entweder an einer Generalversammlung oder spätestens in einem Geschäftsbericht, denn das Unternehmen ist seit 1985 börsenkotiert. Hauptaktionärin ist die Formosa Chemicals & Fibre Corp. mit 37,4 Prozent.

Formosa Taffeta ist 20mal grösser als Schoeller

Den Angaben zufolge ergänzen sich Schoeller Textil und Formosa Taffeta «in idealer Weise». Schoeller entwickelt und produziert hochfunktionale Textilien für Sport und Schutzbekleidung, und auch der industrielle Mischkonzern Formosa Taffeta stellt schwergewichtig Garne und Gewebe für globale Sport- und Freizeitmarken her sowie technische Textilien.

Schoeller Textil, gegründet 1868, beschäftigt rund 200 Mitarbeitende in Sevelen und weist einen Gruppenumsatz von 70 Millionen Franken auf. Formosa Taffeta ist mit umgerechnet gut 1,4 Milliarden Franken Umsatz und 200 Millionen Franken Vorsteuergewinn deutlich grösser.