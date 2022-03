SANITÄRTECHNIK Geberit profitiert von Nachholeffekt und kauft Aktien zurück Der Umsatz des Rapperswiler Sanitärtechnik-Konzerns stieg um 16 Prozent. Doch das schnelle Wachstum bringt eigene Herausforderungen mit sich.

Sitz von Geberit in Rapperswil-Jona. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Rapperswiler Geberit Gruppe hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz deutlich gesteigert. So setzte Geberit 2021 3460 Millionen Franken um. 15,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut einer Mitteilung ist das das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang 1999. Der gestiegene Umsatz bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Es sei ein operativ anspruchsvolles Jahr gewesen, heisst es in der Mitteilung.

Der Umsatz wuchs in allen Märkten stark an. Am schwächsten war das Wachstum in der Region Amerika (+5,1 Prozent). Am stärksten nahm der Umsatz in Fernost und Pazifik zu (+28,8 Prozent). Auch in Nahost und Afrika setzte Geberit 2021 rund einen Viertel mehr um. In Europa legte der Umsatz um 14,3 Prozent zu. Bei den Produktbereichen war die Wachstumsrate bei den Installations- und Spülsystemen mit 18,8 Prozent am höchsten. Die Rohrleitungen legten um 15,3 Prozent, die Badezimmer um 10,4 Prozent zu.

Gewinn je Aktie steigt

Der Mehrumsatz führte auch zu einem deutlich höheren Gewinn. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit stieg um 16,9 Prozent auf 902 Millionen Franken. Zwar schmälerten die gestiegenen Rohstoffpreise die Gewinne. Diese Effekte konnten aber zum Teil durch höhere Preise kompensiert werden, wie es in der Mitteilung heisst. Das Nettoergebnis lag mit 756 Millionen Franken 17,7 Prozent über dem Ergebnis von 2020.

Überproportional nahm der Gewinn je Aktie zu, um knapp 19 Prozent auf 21,34 Franken. Das 2020 begonnene Programm, mit dem Geberit bis Ende letzten Jahres 344’399 Aktien zurückkaufte, zeigte damit Wirkung.

Geberit spürt Nachholeffekt in Mio. CHF 2020 2021 +/- % Nettoumsatz 2 986 3 460 15,9 Betriebsergebnis (Ebit) 772 902 16,9 Gewinn 642 756 17,7 Beschäftigte 11 569 11 809

Doch Geberit investierte nicht nur in den Rückkauf eigener Aktien. In immaterielle und Sachanlagen investierte man 169 Millionen Franken, rund 19 Millionen mehr als im Vorjahr. Der grösste Teil davon wurde in Kapazitätserweiterungen und Modernisierung der Anlagen eingesetzt. Dazu gehöre auch ein erheblicher Anteil für Betriebsmittel für die Herstellung neuer Produkte. Denn Geberit setze weiterhin auf Innovation. So seien letztes Jahr 41 Patente angemeldet worden. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg weltweit um 240 Personen auf 11’809. Personal aufgebaut wurde insbesondere in den Bereichen Logistik und Forschung.

Höhere Ökoeffizienz

Ebenfalls meldet Geberit eine höhere Ökoeffizienz. So nahmen zwar die CO 2 -Emissionen von Geberit um 5 Prozent auf über 217’000 Tonnen zu. Doch im Verhältnis zum viel stärker gestiegenen Nettoumsatz seien die Emissionen um 8,4 Prozent gesunken.

Geberit wolle auch im laufenden Jahr auf allen Märkten überzeugen, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf einen Ausblick wolle man aber aufgrund der anhaltenden Pandemie und der instabilen geopolitischen Situation verzichten.