Salzkorn Wie sich die Zeiten ändern – am See und im See Heutzutage ist's giftiger Löschschaum, der in den Bodensee gelangt. Oder chromhaltiges Abwasser. Früher waren es Buwerli aus der nahen Konservenfabrik.

Illustration: Corinne Bromundt

Der Bodensee, das ist Primarschulstoff, ist der grösste Trinkwasserspeicher Mitteleuropas. 180 Millionen Kubikmeter werden ihm jährlich entnommen, genutzt von rund 4,5 Millionen Menschen in den Anrainerstaaten. Bei 48 Kubikkilometern Inhalt ein Tropfen, zumal immer noch mehr Wasser verdunstet, als abgesaugt wird.

Dennoch schlagen Umweltverbände Alarm, als von einer Firma in Goldach drei Tonnen giftigen Löschschaums in den See gelangen. Und die Berufsfischer ärgern sich über die Umweltverbände – weil diese unken, die Fische könnten verseucht sein. Kaum hat sich der Sturm der Entrüstung etwas gelegt, die nächste Horrormeldung: Aus einem Industriebetrieb in Steinach gelangt chromhaltiges Abwasser in den See. Weil die vorgelagerte ARA die Sauce nicht zurückhalten kann.

Man erinnert sich mit Wehmut jener Tage, an denen der See vor Rorschach grün gefärbt war. Als man fast von Auge sehen konnte, wie die Fische fett und fetter wurden. Von den nahrhaften Buwerli, die aus der nahen Konservenfabrik in den Trinkwasserspeicher gespült wurden.