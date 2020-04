Glosse Salzkorn Die Welt sehnt sich nach Witzen ohne Corona. Doch das Virus steckt auch Pointen an.

Auch Witzbolde haben langsam aber sicher den Coronakoller. Nach Wochen des Lachens über das Virus haben sie langsam genug. Verzweifelt suchen Satiriker aus aller Welt derzeit die Nachrichten nach Anlässen für Witze ohne Corona ab.

Die müssen sie allerdings schon sehr weit herholen. Von der karibischen Küste beispielsweise. Dort versuchte ein venezolanisches Kriegsschiff, ein deutsches Kreuzfahrtschiff zu rammen – und sank dabei selber. Kein Wunder, das Kriegsschiff hatte sich masslos überschätzt. Denn die Zeiten, als Kriegsschiffe und waghalsigen Entermanöver in der Karibik noch was zählten, sind längst vorbei. Kreuzfahrtschiffe werden heutzutage nicht von mutigen Kapitänen gekapert, sondern vom Coronavirus. Ups.

All jenen Corona-Ignoranten, welche die Ansteckungsgefahr noch immer unterschätzen, soll das eine Lehre sein. Selbst harmlose Pointen über die Seefahrt können sich an jeder Ecke infizieren. Auch sie sollten dieser Tage also besser zu Hause bleiben.