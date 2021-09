Spatenstich SAK und Avia Osterwalder legen Grundstein für Ostschweizer Wasserstoffproduktion Im kommenden Sommer wird im Sittertobel in der Stadt St.Gallen Wasserstoff produziert. Dieser treibt Wasserstofflastwagen an. Am Mittwochmorgen fand der Spatenstich statt.

Spatenstich für die Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel: (v.l. n.r.) Reto Zuglian, Adriano Tramèr und CEO Stefano Garbin vertraten die SAK, Regierungspräsident Marc Mächler und Baudirektorin Susanne Hartmann den Kanton, Co-CEO Martin Osterwalder, Martin Strübi und Luca Spitaleri die Osterwalder-Gruppe. Bild: PD

«Das Wasser wird die Kohle der Zukunft sein», sagte Regierungspräsident Marc Mächler beim Wasserkraftwerk Kubel in der Sitterschlucht. Damit zitierte er den französischen Schriftsteller Jules Verne, der das schon 1870 sagte. Nun, rund 150 Jahre später wird der Traum auch in der Ostschweiz Realität: Mit dem Spatenstich begann der Bau einer Anlage zur Produktion von Wasserstoff aus Strom aus dem St.Galler Kraftwerk. Der Wasserstoff wiederum soll Lastwagen antreiben. Denn wolle man weg vom CO 2 , dann komme dem Wasserstoff gerade im Schwerverkehr eine wichtige Rolle zu, sagte Mächler.

«So kommen wir unseren Klimazielen einen Spatenstich näher.»

Der Grundstein für die Anlage wurde bereits vor zwei Jahren gelegt. Damals gründeten die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke und die Avia Osterwalder ein Joint Venture, die Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG, die diese Anlage nun baut. Bis zum Baustart war es ein langer Weg, sagte Reto Zuglian, Leiter Betrieb Produktion der SAK, länger als ursprünglich gedacht. Doch das habe auch Vorteile. «Wir bekommen dafür die neueste Anlage fürs gleiche Geld.»

Über 200 Tonnen Wasserstoff

Im Januar soll der Rohbau fertig sein, dann wird die eigentliche Anlage eingebaut. «Im Sommer 2022 sollten wir mit der Produktion beginnen können», sagte Zuglian weiter. Die Anlage werde eine elektrische Leistung von 2,5 Megawatt haben und jährlich so zwischen 220 und 250 Tonnen Wasserstoff produzieren können.

Genutzt wird der Wasserstoff ganz in der Nähe. Bereits seit letztem Jahr ist eine Wasserstofftankstelle der Avia Osterwalder an der St.Galler Oberstrasse in Betrieb. Spätestens im Dezember soll eine zweite eröffnet werden, viel näher an den Kunden: beim Spar-Verteilzentrum in St.Gallen Winkeln: Die Grossverteiler Migros, Coop und Spar haben zwischen St.Gallen und Gossau Verteilzentren und alle haben bereits Wasserstofflastwagen im Einsatz. Insgesamt sind es in der Ostschweiz ein knappes Dutzend.

Schon 46 Lastwagen fahren mit H2

Die Laster, die Wasserstoffproduktion wie die Tankstellen, sind Teil eines schweizweiten Wasserstoffökosystems. 46 Wasserstofflastwagen sind bereits unterwegs. Neun Wasserstofftankstellen sind landesweit schon in Betrieb. Der Wasserstoff dafür wird in einem Wasserkraftwerk in Niedergösgen produziert – und er wird langsam knapp für das Netzwerk aus Tankstellenbetreibern und Transportunternehmen, die die Lastwagen einsetzen. «Die Lastwagen sind bereits 1,7 Millionen Kilometer gefahren», sagte Martin Osterwalder, Co-CEO der Osterwalder Gruppe.

Mit diesem Projekt des Fördervereins H2 Mobilität Schweiz sei die Schweiz Weltmarktführer, sagte Osterwalder. «In keinem anderen Land der Welt sind schon serienmässig produzierte Wasserstofflastwagen täglich auf der Strasse.» Und das Wasserstoffökosystem wächst weiter. 1600 Lastwagen sollen bis 2025 im Einsatz sein.