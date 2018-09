«Ruchbrot gibt es nur in der Schweiz» Nachgefragt bei Günther Behringer, ehemaliger Präsident der Vereinigung der deutschen Backbranche. Raphael Bühlmann

Günther Behringer, ich erreiche Sie an der Internationalen Bäckereiausstellung (IBA) in München. Ihr erster Eindruck?

Wie die Branche, so hat auch die IBA ­einen enormen Wandel erlebt. Früher auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, ist die Messe heute die grösste ihrer Art. Diese Woche trifft sich die ganze Bäckerwelt in München, und um den ganzen Globus dreht sich heute auch das Backwarengeschäft. Dass hier gleichzeitig das Oktoberfest stattfindet, ist natürlich kein Zufall. Backen und brauen, das passt ja (lacht).

Weizen und Gerste, dazu viel Handwerk und Tradition – Bier und Brot scheinen tatsächlich viel gemein. Während aber zumindest in der Schweiz Kleinstbrauereien aus dem Boden schiessen, macht eine Dorfbäckerei nach der anderen dicht. Was machen die Brauer besser?

Viele Bäcker haben schlicht keinen Nachfolger, was allerdings in Anbetracht der Arbeitszeiten nicht ganz unverständlich ist. Ich sehe aber den Rückgang bäckerischer Geschäftseinheiten als natürlichen, durch die Marktentwicklung bedingten Prozess. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass eine gute Dorfbäckerei das bessere Brot backt als der selbst backende Handel.

Sie vergleichen Bäcker mit Händlern?

Der backende Handel ist derzeit die dominierende Kraft im Markt – überall in Europa. Die Rede ist dabei vom Detailhandel, der seine Brote mitten im Laden vor den Augen der Kundschaft zubereitet. In der Schweiz haben Sie dafür ja gute Beispiele. Speziell bei Ihnen ist, dass sich mit Migros und Coop nur zwei Akteure den Markt untereinander aufteilen.

Könnten weitere Akteure wie Aldi und Lidl das Duopol brechen?

Tatsächlich setzten die beiden Discounter stark auf regionale Produkte, haben aber im Gegensatz zu den Grossen keine eigenen Industriebetriebe und setzen beim Gebäck auf das regionale Gewerbe als Zulieferer. Eine gute Entscheidung.

Das Schweizer Brot schmeckt Ihnen?

Sehr. Es geht nicht über ein knuspriges Bürli. Wie Österreich und Deutschland, so kennt auch die Schweiz eine aussergewöhnliche Vielfalt.

Gibt es helvetische Eigenheiten?

Das Ruchmehl beziehungsweise das Ruchbrot gibt es nur in der Schweiz. Auch dass Brötchen etwas kräftiger gebacken werden, wie zum Beispiel das St. Galler Bürli, ist eine Besonderheit. Auch die unzähligen Wähen sind einzigartig.

Sie haben sich auch schon dahin­gehend geäussert, dass man es in der Schweiz verpasst habe, Marken­produkte aufzubauen?

Das soll kein Vorwurf sein. Dennoch sehe ich, dass man beispielsweise eine Wiener Sachertorte in der ganzen Welt kennt. Eine Zuger Kirschtorte ist mindestens so köstlich, kennt man aber fast nur in der Schweiz. Gleiches gilt fürs Brot. Französische Baguettes, italienische Ciabatte oder bayrische Brezel kennt jeder. Trotz der ausserordentlich guten Qualität und Vielfalt hat es aus der Schweiz heraus vielleicht das Pain Paillasse oder das Schweizer Gipfeli von Hiestand eine gewisse internationale Bekanntheit erlangt.

Gründe?

Zum einen wünschte ich den Schweizer Bäckern und Confiseuren etwas mehr Selbstvertrauen. Denn die Schweizer Qualität ist unbestritten. Auch haben Sie mit der Richemont-Fachschule in Luzern eine der besten Bildungsstätten der Bäckerei-Konditorei-Confiserie-Branche. Gleichzeitig muss man aber auch das Schweizer Kostenumfeld erwähnen. Rohstoffe, Produktion, Transport und Zwischenhandel bei 4000 Franken Monatslohn – da wird der Export schwierig. Und wie bereits gesagt: Der Markt wird immer internationaler und damit in Zukunft sicher nicht einfacher.