Ruag senkt Dividende für den Bund auf 30 Millionen Franken Die Aktionäre des Rüstungs- und Technologiekonzerns Ruag haben an der Generalversammlung dem Dividendenvorschlag zugestimmt.

(awp/sda) So werden an die Eidgenossenschaft 30 Millionen Franken ausgeschüttet, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das sind 10 Millionen weniger als im Jahr zuvor.

Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt, hiess es weiter. Zudem seien alle Verwaltungsräte für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt worden.