Rollmaterial Stadler muss warten: Milliardenschwere Ausschreibung in der Ukraine ist annulliert Wegen der russischen Invasion hat die ukrainische Staatsbahn das Verfahren zur Beschaffung von 80 Triebzügen abgebrochen. Es soll nach dem Krieg beschleunigt wieder aufgenommen werden. Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler war einer von drei Bewerben, die Angebote eingereicht hatten.

Ein veralteter Zug der ukrainischen Staatsbahn. Bild: PD

Am 16. März 2022 sollte der Entscheid fallen, an wen die ukrainische Staatsbahn Ukrzaliznytsia (UZ) einen Auftrag zur Beschaffung von 80 elektrischen Triebzügen vergibt. Auftragswert: Umgerechnet rund eine Milliarde Franken.

Daraus wird nun nichts. Wegen des Kriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, hat die UZ die Ausschreibung annulliert. Geplant ist, das Verfahren beschleunigt wiederaufzunehmen, sobald der Krieg vorbei ist, wie die Bahngesellschaft mitteilt.

Züge waren für Städte geplant, die in Trümmern liegen

Damit muss der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler seine Ukraine-Pläne auf unbestimmte Zeit vertagen. Stadler ist eines von drei Unternehmen, die Angebote für die 80 Züge eingereicht hatten. Die beiden Mitbewerber waren die Land Holding Ltd, die N100-Züge der japanischen Hitachi Rail anbot, und die ukrainischen Kryukiv-Werke (KVBZ).

Von den 80 Zügen waren 20 für den Regionalverkehr vorgesehen und 60 für den S-Bahn-Verkehr der Grossstädte Kiew, Charkiw und Dnipro. Alle drei Metropolen sind von der russischen Armee bombardiert worden; am schwersten sind die Schäden in Charkiw, das in weiten Teilen zerstört ist. Laut der UZ sind über 90 Prozent ihrer S-Bahn-Flotte veraltet und müssen dringend ersetzt werden.

Die Eisenbahn als kritische Infrastruktur

Die ukrainische Eisenbahn spielt eine wichtige Rolle bei der Flucht Tausender Menschen aus Gebieten, die unter russischem Beschuss stehen, und beim Transport von Hilfsgütern. Die russische Invasion zeigt laut der UZ, wie wichtig die Bahninfrastruktur für das Funktionieren des Landes ist.