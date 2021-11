Rocket Science Superauge vom Bodensee fliegt ins Weltall: Entstehung von Galaxien wird erforscht Das neue Weltraumteleskop Webb Space Telescope (WST) soll Mitte Dezember ins All fliegen. Im Teleskop verbaut ist ein Nahinfrarot-Spektrograf, der unter anderem von Ingenieuren in Immenstaad bei Airbus Defence and Space entwickelt und gebaut wurde.

Das Superauge wird für den Transport startklar gemacht. PD

Der Nachfolger von Hubble, das Webb Space Telescope (WST) ist im europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, angekommen. Das hat Airbus in Immenstaad bei Friedrichshafen bekanntgegeben. Die Startvorbereitungen laufen demnach. Abheben soll die Sonde mit dem Weltraumteleskop am 18. Dezember. Das spektakuläre 10 Milliarden Dollar teure Webb-Weltraumteleskop ist ein Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen, europäischen und kanadischen Raumfahrtbehörden. Für den Transport sorgt eine Ariane-5-Trägerrakete. Eines der vier wissenschaftlichen Instrumente ist der von Airbus gebaute Nahinfrarot-Spektrograf (NIRSpec), an dem mehr als 70 Ingenieure, auch vom Bodensee, massgeblich beteiligt waren. Das Gerät wird vor dem Start ausführlich getestet. Jean Marc Nasr, Leiter von Airbus Space Systems sagt:

Jean Marc Nasr, Leiter von Airbus Space Systems. PD

«Das Webb-Teleskop wird die Art und Weise, wie wir das Universum sehen, verändern. Wir sind stolz darauf, eine Schlüsselrolle bei den

zukünftigen Entdeckungen der Webb-Mission gespielt zu haben.»

Nach dem Einschwenken in die Umlaufbahn werde Webb eine einmonatige Reise antreten und dabei die vierfache Entfernung zum Mond zurücklegen, bis das endgültiges Ziel, der Lagrange-Punkt L2, erreicht sei. Dieser liege von der Sonne aus gesehen etwa 1,5 Millionen Kilometer hinter der Erde. Das Airbus-Ingenieurteam werde bis zum Ende der Inbetriebnahme Unterstützung leisten.

Arbeitstemperatur minus 230 Grad

So passt das Superauge in die Ariane-Rakete. PD

Der Nahinfrarot-Spektrograf ist nach Angaben von Airbus 200 Kilogramm schwer. Es handle sich um einen Multi-Objekt-Spektrograf, der gleichzeitig das Spektrum von mindestens 100 Objekten wie Sternen oder Galaxien im nahen Infrarot mit verschiedenen spektralen Auflösungen bis hinunter zu 0,3 Nanometern messen

könne. Auch deshalb wird das Instrument als Superauge bezeichnet. Es arbeitet bei einer Temperatur von minus 230 Grad Celsius. Das Instrument wurde von Airbus für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) entwickelt. Aufgrund seiner Empfindlichkeit, seiner hohen Auflösung und seiner breiten Wellenlängenabdeckung sei NIRSpec ein Schlüsselinstrument, um einen tieferen Einblick in die Entwicklung des Universums zu gewinnen.

Entwicklung von Galaxien beobachten

Mit dem NIRSpec-Instrument werde Webb die Entstehung der ersten Sterne und Galaxien im Universum untersuchen, als dieses erst einige hundert Millionen Jahre alt war. Es werde in der Lage sein, die Spektren von typischerweise 60 bis 200 Galaxien auf einmal zu erfassen, sodass die Wissenschafter die Entstehung und Entwicklung dieser Galaxien bis ins kleinste Detail beobachten könnten. Das Superauge werde auch in der Lage sein, die Atmosphäre von Exoplaneten zu untersuchen, also von Planeten, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen. Gesucht werde insbesondere nach der Signatur von Schlüsselmolekülen wie etwa Wasser.

Das Auge des Weltraumteleskops erforscht unter anderem die Entstehung von Sternen. PD

Ein weiteres Instrument von Airbus, das Mid-Infrared Instrument (MIRI), ist ebenfalls Teil des europäischen Beitrags zur Webb-Mission. Dafür war Airbus in Grossbritannien verantwortlich. MIRI werde in der Lage sein, dicke Staubschichten zu durchdringen, die die Regionen mit intensiver Sternentstehung verdecken. Es werde die ersten Generationen

von Galaxien sehen, die sich nach dem Urknall gebildet haben, und es werde die Orte der Entstehung neuer Planeten und die Zusammensetzung des interstellaren Mediums untersuchen.