Rentenkapital St.Galler Pensionskasse Asga verzinst weit über dem Mindestsatz Die genossenschaftlich organisierte Pensionskasse Asga verzinst ihre Altersguthaben dieses Jahr mit 2,75 Prozent. Der obligatorische Mindestzins beträgt ein Prozent.

Asga-Chef Sergio Bortolin Urs Bucher

«Auch in anspruchsvollen Jahren ist es unser Anliegen, unseren Genossenschaftsmitgliedern eine attraktive Perspektive für ihre Altersvorsorge zu bieten», sagt Sergio Bortolin, Geschäftsführer der Asga St.Gallen. Man habe eine erfreuliche Entwicklung hinsichtlich des Deckungsgrades und stehe auf einem soliden Fundament. Die Asga teilt weiter mit, dass sie dieses Jahr eine Rendite von drei Prozent auf ihre Kapitalanlagen erwirtschaftet habe.

Grösste unabhängige Vorsorgeeinrichtung

Die 1962 gegründete Asga ist eine als Genossenschaft organisierte Pensionskasse. Das bedeutet, dass

die erwirtschafteten Erträge ausschliesslich zur Verbesserung der Vorsorgeleistungen der Versicherten verwendet werden. Mit 14541 angeschlossenen Unternehmen, 130693 versicherten Personen und einer Bilanzsumme von 20 Milliarden Franken ist sie heute die grösste unabhängige Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung der Schweiz. An ihrem Hauptsitz in St.Gallen und in den Geschäftsstellen in Bern, Maienfeld und Dübendorf beschäftigt die Asga zurzeit über 130 Mitarbeitende.