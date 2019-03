Rekordergebnis für die Zuger Bossard-Gruppe dank Elektroautos Die Zuger Bossard-Gruppe hat 2018 Rekordergebnisse erzielt. Das auf Verbindungs- und Montagetechnik spezialisierte Unternehmen profitierte dabei unter anderem von der dritten Modellreihe des Elektroautobauers Tesla.

Die Sortieranlage von Bossard in Steinhausen wo die Kundenbestellungen verarbeitet werden. (Bild: Stefan Kaiser, Steinhausen, 22. Februar 2018)



(sda/awp) Bossard steigerte 2018 gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch den operativen Gewinn (EBIT) um 12,1 Prozent auf 108,8 Millionen Franken. Etwas unterproportional dazu stieg der Reingewinn. Nach einem Einmaleffekt aus einem Immobilienverkauf im Vorjahr von 6,2 Millionen legte der Gewinn um 6,5 Prozent auf 85,4 Millionen Franken zu. Damit verfehlte Bossard die Erwartungen der Analysten knapp. Die Dividende soll um 30 Rappen auf 4,50 Franken je Aktie steigen.

Die Umsatzzahlen hatte Bossard bereits im Januar bekannt gegeben. Dem Unternehmen gelang es 2018, in allen Geschäftsregionen kräftig zuzulegen und die Verkäufe um 11 Prozent auf 871,1 Millionen Franken zu steigern. In Lokalwährungen lag das Plus bei 9,3 Prozent.

Die EBIT-Marge stieg im Jahresvergleich von 12,3 auf 12,5 Prozent. «Das Geschäftsjahr 2018 liefert erneut eine Bestätigung für unsere Strategie des rentablen Wachstums,» wird Unternehmenschef David Dean am Mittwoch in einem Communiqué zitiert.

In allen Marktregionen erfolgreich

Die Aufbauarbeit der vergangen Jahren spiegle sich im Geschäftsjahr 2018 wieder, teilte Bossard weiter mit. In allen drei Marktregionen habe man überdurchschnittliche Umsatzwachstumsraten erreicht. Während im ersten Halbjahr das «bemerkenswert gute» Konjunkturumfeld geholfen habe, habe die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte allerdings zunehmend abgenommen.

Dies trifft vor allem auf die europäischen Absatzmärkte zu, die grösste Marktregion von Bossard. Der Umsatz nahm in Europa im vierten Quartal währungsbereinigt noch um 4,9 Prozent zu; im gesamten Jahr waren es plus 10,8 Prozent.

In Amerika belebte sich dagegen das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte. Dabei profitierte Bossard unter anderem von der Kooperation mit dem US-Elektrofahrzeughersteller Tesla, welcher den Produktionsausstoss seiner dritten Modellreihe deutlich erhöht hatte. Der Amerika-Umsatz stieg um 9,4 Prozent und in Lokalwährungen um 10,1 Prozent.

In Asien wurde eine neu Bestmarke erreicht. Der Umsatz stieg um 13,4 Prozent. Bossard macht die Investitionen der letzten Jahre dafür verantwortlich. Ein zweistelliges Wachstum wurde insbesondere in China und Indien erreicht, den beiden wichtigsten Märkten der Gruppe in Asien.

Vorsichtiger Optimismus für 2019

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2019 sieht sich der Befestigungstechniker gut positioniert. Man sei sich aber auch bewusst, dass die Konjunktur, insbesondere in den europäischen Märkten, im zweiten Semester an Schwung verloren habe. Hemmend wirkten die Unsicherheiten rund um den Brexit, die rückläufigen Absatzzahlen in der Automobilindustrie und nicht zuletzt die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Bossard erwartet denn auch für 2019 eine Konjunkturdynamik auf deutlich tieferem Niveau als in den Jahren 2017 und 2018. Dennoch werde im laufenden Jahr ein Umsatz von mehr als 900 Millionen Franken angestrebt. Die Rentabilität solle dabei weiterhin auf einem für die Branche klar überdurchschnittlichen Niveau gehalten werden.