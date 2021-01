Ratgeber Steuererklärung: Diese Kosten kann man im Homeoffice abziehen – So können Familien sparen – Hier lohnt es sich, Steuern frühzeitig zu bezahlen Dieser Ratgeber erleichtert Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung in Ihrem Kanton. Richtig angewandt, sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Manche mögen lieber Papier. Für alle anderen gibt es die Steuererklärung auch elektronisch. Bild: Keystone

Homeoffice wegen Corona: Welche Abzüge kann ich machen?

Grundsätzlich können als Berufskosten nur Kosten bei den Steuern abgezogen werden, die auch effektiv anfallen. Das heisst für den Arbeitsweg ist ein Steuerabzug nur möglich, wenn die Fahrt mit dem Auto oder Velo auch tatsächlich notwendig war.

«Wer zusätzliche Berufskosten wegen Corona geltend macht, kann für die Tage im Homeoffice keine Verpflegungskosten und Fahrkosten abziehen», sagt Roman Scherrer von der Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden.

Etwas anders verhält es sich, wenn ein berufstätiger Steuerpflichtiger ein Jahresabonnement für den öffentlichen Verkehr hat, aber während der Pandemie teilweise oder ganz im Homeoffice arbeitet. In diesem Fall kann das bereits bezahlte Jahresabonnement trotzdem abgezogen werden.

Felix Sager, Amtsleiter vom Steueramt St.Gallen: «Im Kanton St.Gallen handhaben wir das so: Wenn jemand mit einem GA oder Ostwind-Abo aufgrund von Corona für eine gewisse Zeit das Auto nutzen muss, kann er das für diese Tage zusätzlich geltend machen.»

Einfach ist die Regelung bei der auswärtigen Verpflegung. Steuerlich abzugsfähig sind nur die Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte. Das bedeutet, dass für die Tage im Homeoffice kein Verpflegungskostenabzug geltend gemacht werden kann.

Die Ausgaben für ein Arbeitszimmer sind grundsätzlich mit den «übrigen Berufskosten» abgegolten. Eine effektive Abrechnung ist nur sinnvoll, wenn die Kosten für das Arbeitszimmer höher sind als die Pauschale.

Einen wichtigen Hinweis für Selbstständigerwerbende hat Roger Widmer, stv. Leiter des Steueramts Appenzell Ausserrhoden. «Besondere Vorsicht ist bei Corona-Entschädigungen geboten, so zum Beispiel Härtefonds-Entschädigungen. Diese stellen steuerbare Einkünfte dar und müssen entsprechend versteuert werden.»

Was muss ich beachten, wenn ich 2020 in Kurzarbeit war?

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Kurzarbeit im Lohnausweis zu vermerken. Wenn das Steueramt also feststellt, dass jemand zum Beispiel im April nur 50 statt 100 Prozent gearbeitet hat, ist es wahrscheinlich, dass es entsprechend in diesem Monat die Berufsauslagen um die Hälfte reduziert.

Was, wenn ich für meine Firma einen Covid-Kredit in Anspruch nehmen musste?

Kredite müssen wie immer im Schuldenverzeichnis angegeben werden, auch Covid-Kredite. Allfällige Schuldzinsen können auch im Schuldenverzeichnis aufgeführt werden.

Wegleitung: Was gilt in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden

Neben Fahrtkosten und Weiterbildungen kann man weitere berufsmässige Ausgaben absetzen, darunter für auswärtige Verpflegung, Berufskleidung, Werkzeuge und Fachliteratur. Häufig ist der Abzug entweder effektiv mit Nachweis oder pauschal ohne Nachweis möglich.

Der Bund erlaubt einen Abzug von 2600 Franken für alle Verheirateten und eingetragenen Partnerschaften – und zwar ohne Rücksicht auf deren finanzielle Situation.

Sind beide Ehegatten beziehungsweise beide eingetragenen Partner erwerbstätig, können bei der Bundessteuer vom niedrigeren Einkommen 50 Prozent abgezogen werden, mindestens 8100 Franken und höchstens 13’400 Franken. Die Abzüge bei den kantonalen Steuern reichen von 0 Franken (TG) über 500 Franken (AI, SG) bis zu 5000 Franken (AR).

Begriffe verstehen: Einkommen Nettoeinkommen Hierbei handelt es sich um das Total aller Einkünfte (Nettolohn, Zinsen, Dividenden, Lottogewinne, Eigenmietwert usw.) minus diverse Abzüge (Berufsauslagen, Schuldzinsen, Unterhaltsbeiträge, Vorsorge, Versicherungsprämien, Sparzinsen, Vermögensverwaltung, Aus- und Weiterbildung, behinderungsbedingte Kosten, Zuwendungen an Parteien, Doppelverdienerabzug usw.). Reineinkommen Dieses berechnet sich aus dem Nettoeinkommen minus «zusätzliche Abzüge» für Krankheitskosten und für gemeinnützige Zuwendungen. Steuerbares Einkommen Reineinkommen minus Sozialabzüge (Zivilstandsabzug, Kinderabzug, Altersabzug usw.).

In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen können Sie 12’000 beziehungsweise höchstens 13’000 Franken für jedes Kind geltend machen, das in der schulischen oder beruflichen Ausbildung steht, soweit diese von Ihnen finanziert wird und sofern die Kosten 2000 (AR) oder 3000 Franken (SG) übersteigen.

In der Regel erkennen die Steuerbeamten die Kosten für ein ÖV-Abo, ein Velo oder ein Töffli an. Kosten für ein Auto dürfen nur in Ausnahmefällen abgezogen werden: Entweder wenn Wohn- und Arbeitsort zu weit von der nächsten öffentlichen Haltestelle entfernt sind (ca. ein Kilometer), oder wenn mit dem Auto eine grosse Zeitersparnis erzielt wird (über 1,5 Stunden pro Tag). Zudem dürfen Personen, die für den öffentlichen Verkehr zu gebrechlich sind, Autokosten abziehen.

Der maximale Abzug für die Autofahrt zur Arbeit beträgt bei der Direkten Bundessteuer 70 Rappen pro Kilometer. Die Abzüge sind je nach Kanton abgestuft. Darum hier unbedingt die Wegleitung Ihres Kantons studieren. Maximaler Abzug für die Fahrt zur Arbeit (Gesamtkosten):

Appenzell Innerrhoden: unbegrenzt

Appenzell Ausserrhoden: 6000 Franken

St.Gallen: 4460 Franken

Thurgau: 6000 Franken

Wenn Sie sich auswärtig verpflegen müssen, können Sie pro Tag einen pauschalen Steuerabzug von 15 Franken vornehmen (höchstens 3200 Franken pro Jahr). Verbilligt der Arbeitgeber das Essen, ist nur der halbe Abzug von 7.50 Franken zulässig (höchstens 1600 Franken pro Jahr). Die maximalen Abzüge orientieren sich an den üblichen Arbeitstagen pro Jahr (Berechnungsgrundlage: 1 Jahr = 220 Arbeitstage).

Krankenkassenprämien, wie auch Auslagen für die Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung können von den Steuern abgezogen werden. Allerdings gibt es Höchstgrenzen. Bei der direkten Bundessteuer liegt diese bei 1700 Franken für Versicherungsprämien, bei Verheirateten und bei eingetragenen Partnerschaften bei 3500 Franken.

Krankheitskosten, die selber bezahlt werden, können von der Einkommenssteuer des Bundes und der Kantone abgesetzt werden. Das betrifft zum einen die Franchise und den Selbstbehalt der Krankenkasse, zum anderen die nicht von der Krankenkasse übernommenen Rechnungen für ärztlich verordnete Behandlungen, wie zum Beispiel für den Zahnarzt.

Der Betrag muss dabei einen bestimmten Selbstbehalt übersteigen. Beim Bund und den meisten Kantonen sind das fünf Prozent des Nettoeinkommens. Im Kanton St.Gallen sind es nur zwei Prozent.

In die Säule 3a einbezahlte Gelder mindern ebenfalls die Steuerlast. Für die Steuerperiode des Jahres 2020 beträgt der maximale Abzug für Angestellte 6826 Franken. Ebenfalls abzugsfähig ist der Einkauf in die 2. Säule.

Steuersenkend wirken auch Zinsen von Hypotheken und Privatkrediten, nicht aber Leasingkosten und Rückzahlungen (Amortisationen).

Kosten für die Betreuung von Kindern durch Tagesmütter oder Krippen können die Steuerlast mindern. Eltern können die nachgewiesenen Kosten bis zu einem Maximalbetrag abziehen. Dieser unterscheidet sich von Kanton zu Kanton erheblich.

Appenzell Innerrhoden: 6000 Franken

Appenzell Ausserrhoden: 10'000 Franken

St.Gallen: 25'000 Franken

Thurgau: 10'000 Franken

Für Kinder können Steuerzahler einen Sozialabzug deklarieren. Bei der direkten Bundessteuer sind dies 6500 Franken pro Kind.

Alimente und Unterhaltsbeiträge an Ex-Partner und Kinder werden als Steuerabzüge anerkannt. Für Kinder bestimmte Unterhaltsbeiträge (Alimente) können abgezogen werden, bis das Kind volljährig wird.

Berufsbezogene Aus- und Weiterbildungskosten sind steuerlich abzugsfähig, wenn Sie das 20. Altersjahr vollendet haben und über einen ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen (Berufslehre, Matura, Fachmittel- oder Berufsmittelschule). Der Maximalabzug beträgt 12’000 Franken beim Bund und bei den meisten Kantonen.

Nicht abgezogen werden können Aus- und Weiterbildungen ohne Zusammenhang mit Ihrem Beruf, wie zum Beispiel Tanzkurse.

Zuwendungen an steuerbefreite Organisationen und Institutionen, die öffentliche oder ausschliesslich gemeinnützige Zwecke verfolgen, können als Steuerabzug angegeben werden. Die Zuwendungen dürfen gesamthaft nicht mehr als 20 Prozent des Nettoeinkommens betragen.

Planen Sie Investitionen über mehrere Jahre. Als Liegenschaftsunterhalt können jedes Jahr wahlweise die effektiven Kosten oder eine Pauschale (20% vom Eigenmietwert) abgezogen werden. Es lohnt sich deshalb, mehrere Unterhaltsarbeiten im gleichen Jahr vorzunehmen, damit Sie in den darauffolgenden Jahren wieder von der Pauschale profitieren. Ist hingegen eine umfassende Grossrenovation geplant, kann es sich lohnen, die Arbeiten auf mehrere Jahre zu verteilen.

Wer sich für den Abzug der effektiven Ausgaben entscheidet, hat die Unterhaltskosten des entsprechenden Steuerjahres nachzuweisen. Dazu gehören Ausgaben für Renovationen am und im Gebäude, aber auch für den Gartenunterhalt und damit beispielsweise den Ersatz eines Rasenmähers. Massgebend für den Abzug ist das Rechnungsdatum.

Kosten, welche den Wert der Immobilie steigern (zum Beispiel der Bau eines Swimmingpools), können nicht vom steuerbaren Einkommen, sondern erst beim Verkauf der Liegenschaft vom steuerbaren Grundstückgewinn abgezogen werden. Es lohnt sich deshalb, die entsprechenden Belege aufzubewahren.

Die kantonalen Steuerbehörden bieten bei Vorauszahlungen einen besseren Zinssatz:

Appenzell Innerroden: 1,0 Prozent

Appenzell Ausserrhoden: 0 Prozent

St.Gallen: 0,25 Prozent

Thurgau: 0,2 Prozent

Umgekehrt sollten die Steuern nicht zu spät bezahlt werden, sonst drohen je nach Kanton Verzugszinsen von bis zu 5 Prozent. Aber: Durch die Coronakrise sind viele Arbeitnehmende von Kurzarbeit betroffen. Um die Steuerzahler zu entlasten, verzichteten viele Kantone und der Bund auf die Verzugszinsen bis Ende 2020.

Möglich sind auch Stundungen. So schreibt das Steueramt des Kantons St.Gallen auf seiner Website: «Begründete Anträge um Zahlungserleichterung (Stundungsgesuche) werden aufgrund der aktuellen Situation kulant behandelt.»

Das Schweizer Steuerwesen ist komplex. Gerade bei einer komplexeren Steuersituation oder im Fall einer veränderten Lebenssituation kann deshalb ein Gang zu einem Steuerberater sinnvoll sein. Diplomierte Experten finden sich beispielsweise bei Expert Suisse oder bei Treuhand Suisse. Aber auch die Steuerämter der Kantone helfen bei Fragen weiter.