Raiffeisen fordert von Vincenz Geld aus Investnet-Deal zurück

Raiffeisen-CEO Patrik Gisel tritt per sofort zurück

Raiffeisen-CEO Patrik Gisel tritt per sofort von all seinen Funktionen zurück. Das haben der Verwaltungsrat und Gisel vereinbart, wie Raiffeisen Schweiz am Freitag mitteilte. Damit wird der für Ende Jahr geplante Rücktritt vorgezogen.