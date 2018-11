Raiffeisen-Chef Patrik Gisel tritt per sofort zurück

Wegen Liebschaft innerhalb der Firma: Raiffeisen-Chef Patrik Gisel soll per sofort zurücktreten

Raiffeisen-CEO Patrik Gisel tritt laut Medienberichten an der Delegiertenversammlung am Samstag per sofort zurück. Grund ist die publik gewordene Liaison mit der früheren Verwaltungsrätin Laurence de la Serna.