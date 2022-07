Zustelldienst Quickpac St.Gallen stellt mehr Pakete zu Die Paketauslieferin Quickpac kratzt an der Zwei-Millionen-Marke und stell gut ein Fünftel mehr Pakete zu als im ersten Semester 2021.

Der Paketlieferdienst Quickpac liefert seine Pakte elektrisch aus. Sandra Ardizzone

Die Quickpac AG hat im ersten Halbjahr 2022 fast zwei Millionen Pakete befördert. Das sind nach Angaben der St.Galler Paketzustellerin 21 Prozent mehr Pakete als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und das, obwohl der Paketmarkt im ersten Halbjahr 2022 rückläufige Mengen aufwies.

In einem Communiqué heisst es, dass nach dem starken Wachstum in den Vorjahren, das getrieben war von der Verschiebung von Einkäufen ins Internet, sei der Paketmarkt im ersten Semester in der Schweiz und in vielen anderen Ländern rückläufig gewesen. Quickpac schreibt weiter, dass nach Branchenexperten dies an der hohen Nachfrage im Vorjahr gelegen habe, die durch den Lockdown begünstigt worden sei.

Bernard Germanier, CEO der Quickpac AG, sagt: «Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Halbjahr die am stärksten wachsende Paketdienstleisterin der Schweiz waren, auch wenn die meisten unserer Mitbewerber leider keine Zahlen veröffentlichen.» Das Wachstum sei mit Neukunden sowie durch die Eröffnung des neuen Depots in St.Gallen im April erzielt worden.