PRIVATER POSTDIENST Quickmail verträgt 1,5 Millionen mehr Pakete Der Umsatz der Quickmail AG stieg 2021 um 11 Prozent. Der Paketdienst Quickpac trug entscheidend dazu bei: Er vertrug im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Pakete.

Quickmail will dieses Jahr noch drei neue Depots in Betrieb nehmen: in St.Gallen, Bern und Luzern.

Die Pandemie hat gerade dem Onlinehandel einen starken Schub gegeben. Davon profitiert auch die St.Galler Quickmail AG. Deren Paketdienst Quickpac beförderte im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Pakete. Das sind rund 1,5 Millionen oder 80 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung der Quickmail AG heisst. «Damit hatten wir die höchste Wachstumsrate aller Paketdienste der Schweiz», sagt Verkaufsleiter Bernard Germanier.

Drei neue Depots geplant

Zum starken Wachstum hat auch beigetragen, das Quickpac weiter expandiert: Der Paketdienst, 2019 gegründet, eröffnete Ende 2020 ein drittes Depot in Dietikon. Im März ist die Inbetriebnahme eines weiteren Depots in St.Gallen geplant. In Bern stehe die Unterzeichnung eines Mietvertrags kurz bevor. CEO Christof Lenhard hofft, das Berner Depot im Frühsommer in Betrieb nehmen zu können. «Zudem sind wir optimistisch, dass wir auch in der Region Luzern noch dieses Jahr starten können.» So erreiche Quickpac bis Ende dieses Jahr rund 70 Prozent der Deutschschweizer Haushalte.

Die Anzahl der Arbeitsplätze werde sich damit von 200 auf 400 verdoppeln, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit heute gegen 200 Renaults Kangoo verfüge Quickpac zudem über die grösste Elektroautoflotte der Schweiz.

Weniger Briefe befördert

Während der Paketdienst schnell wächst, verzeichnete Quickmail sinkende Volumen. Die einzige private Briefdienstleisterin der Schweiz beförderte im vergangenen Jahr 105 Millionen Briefe, Mailings und Kataloge. Das sind gut drei Millionen weniger als 2020, wie es in der Mitteilung von Quickmail weiter heisst. Trotz dieser rückläufigen Volumen habe man den Marktanteil um 4,3 Prozent steigern können. «Angesichts der Herausforderungen wie Papiermangel und Budgetreduktionen durch die Coronapandemie konnten wir uns vergleichsweise gut schlagen», sagt CEO Christof Lehnhard.

Umsatz steigt um 11 Prozent

Die steigende Paketmenge konnten unter dem Strich die sinkenden Volumen im Briefdienst aber mehr als ausgleichen. Der Umsatz der Quickmail AG stieg 2021 um sieben Millionen auf 73 Millionen Franken, das ist eine Steigerung um 11 Prozent.