PwC: Kühnis wurde befördert Der Geschäftsstellenleiter der PwC Luzern ist seit Anfang Monat in der nationalen Geschäftsleitung. Rainer Rickenbach

Norbert Kühnis gehört seit dem 1. Juli der Geschäftsleitung der PwC Schweiz an. Dort vertritt er den Marktbereich Familienunternehmen und KMU. Der diplomierte Wirtschaftsprüfer und zugelassene Revisions­experte arbeitet seit 21 Jahren beim Unternehmensdienstleister und ist Geschäftsstellenleiter der PwC Luzern. Seine Tätigkeit in Luzern führt er nach der Berufung in die schweizerische Geschäftsleitung fort.

Die PwC Schweiz betont in einer Mitteilung, mit der Berufung Kühnis’ mache das Beratungsunternehmen deutlich, wie wichtig ihm die mittelständischen und familiengeführten Firmen seien.