PREIS Sechs Start-ups im Final für den «Startfeld Diamant» Die St.Galler Kantonalbank und das Startfeld zeichnen erstmals auch «Rohdiamanten» aus. Der Publikumspreis steht schon fest.

Die Finalisten für den Startfeld Diamant stehen fest. PD

Bereits zum elften Mal verleiht die St.Galler Kantonalbank (SGKB) in Zusammenarbeit mit dem Innovationszentrum Startfeld am 2. Juni den Startfeld Diamant an Ostschweizer Start-ups. Erstmals wird dieses Jahr auch der Rohdiamant verliehen. Während der «Diamant» bereits gegründete und aktive Unternehmen auszeichnet, werden mit dem neuen Preis Unternehmer prämiert, deren Geschäft noch im Ideenstadium ist.

27 Bewerbungen waren insgesamt eingegangen. Jetzt steht fest, welche sechs Unternehmen und Ideen im Endspurt dabei sind. Dabei sei bereits die Teilnahme am Final ein ein Gewinn. «Jedes Start-up kann seine Geschäftsidee mit Fachexperten weiterentwickeln und so seinen ungeschliffenen Diamanten zum Glänzen bringen», heisst es in der Mitteilung der SGKB.

Letztes Jahr hat die St.Galler Galventa GmbH den Startfeld Diamant gewonnen. PD

Für den Startfeld Diamant sind im Final:

Feey AG

Der Flawiler Onlineshop für Zimmerpflanzen und Zubehör konnte letztes Jahr bereits die Jury der Fernsehsendung «Höhle der Löwen» überzeugen. Bald wird sich zeigen, ob auch die Jury des Startfeld Diamant davon begeistert sind.

Moost AG

Das Rapperswiler Jungunternehmen hat eine Plattform entwickelt, die verschiedene Smart-Home-Funktionen verbindet. Damit sollen Smart Homes endlich wirklich intelligent werden, versprechen die Gründer.

CollectID

Blockchains sind mehr als nur Bitcoin: Die Goldacher CollectID will mittel der Technologie Markenprodukte eindeutig identifizieren. Auf diese Art hat das Unternehmen bereits ein limitiertes Shirt von FCSG-Legende Marc Zellweger gekennzeichnet.

Für den Rohdiamant nominiert sind:

Storabble

Über die St.Galler Website Storabble.com können ungenutzte Lagerflächen vermietet und gemietet werden.

Fluidbot

Fluidbot aus Abtwil möchte einen Roboter entwickeln, welcher Wasserrohre auf ihre Dichtheit prüfen kann.

Swijin AG

Die St.Galler Swijn AG will Sport- und Schwimmbekleidung produzieren, die besonders rasch trocknet.

Der Publikumspreis mit 2500 Franken steht nach dem Onlinevoting fest. Er geht an die Böörds AG in Widnau. Böörds verkauft mit den Tütenhütern ein nachhaltiges Verschlusssystem für Verpackungen.