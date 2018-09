Preis der Rheintaler Wirtschaft: Säntis Packaging AG wird ausgezeichnet Das Verpackungsunternehmen aus Rüthi schwingt bei der 26. Preisvergabe obenaus. Firmenchefin und Inhaberin Bettina Fleisch kann ihr Glück kaum fassen. Thomas Griesser Kym

Die überglückliche Säntis-Packaging-Chefin und -Inhaberin Bettina Fleisch mit Jury-Präsident Karl Stadler. (Bild: PD)

100 Mitarbeitende sind bei Säntis Packaging beschäftigt. Die Firma in Rüthi sei «eine der wichtigsten und erfolgreichsten Herstellerinnen hochkomplexer Verpackungen.» Die Leistung des Unternehmens umfasst die ganze Prozesskette, von der Idee über die Formgestaltung, den Werkzeugbau, die Produktion und Veredelung bis zur Logistik und Befüllung beim Kunden.

Dieses Gesamtpaket hat die Jury unter Präsident Karl Stadler bewogen, dem Unternehmen den «Preis der Rheintaler Wirtschaft 2019» zu verleihen. Bettina Fleisch und ihre Belegschaft werden am 16. November in ihrem Betrieb geehrt, öffentlich verliehen wird der Preis dann am Rheintaler Wirtschaftsforum am 18. Januar kommenden Jahres.

Dick drin im Geschäft mit Kaffeekapseln

Mit dieser Würdigung habe sie «nie und nimmer gerechnet», sagt Bettina Fleisch. Um so mehr freue sie sich darüber. Laut der Jury hat die Unternehmerin ihren Betrieb immer wieder umgebaut und neu ausgerichtet. Säntis Packaging denke «bereits bei der Entwicklung einer Verpackung an deren korrekte Entsorgung».

Die Verpackungen der Säntis Packaging bestehen aus Thermoplasten, also aus Kunststoffen. Hergestellt werden, für die Lebensmittel- und für die Non-Food-Industrie, unter anderem Gebinde, Becher, Schalen, Verschlüsse, aber auch Kaffeekapseln. Das Unternehmen zählt sich zu den Marktführern in Europa für coextrudierte Mehrschichtfolien. Solche Barriere-Folien dienen beispielsweise als Verpackung licht- oder sauerstoffempfindlicher Produkte.