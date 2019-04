Pilatus-Bahnen surfen auf Erfolgswelle – und Besucher schweben bald durch Baumwipfel Freude herrscht bei der Pilatus-Bahnen AG: In sämtlichen Bereichen wurden die Vorjahreszahlen übertroffen. Die Gästezahlen stiegen um 6,3 Prozent auf 828'718. Der Gesamtumsatz erreichte 37,9 Mio. Franken, was einem Plus von 13,5 Prozent entspricht.

Morgenstimmung auf dem Pilatus. (Bild: PD)

(pd/stg) Sonnenschein pur von April bis November. Dank diesen hervorragenden Wetterbedingungen und einem positiven touristischen Umfeld konnte die Pilatus-Bahnen AG mit 828’718 Besuchern das 8. Rekordjahr in Folge erzielen. Der Gesamtumsatz fiel mit 37,9 Millionen Franken um 13,5 Prozent höher aus als im Vorjahr. Das berichtet die Pilatus-Bahnen AG am Freitag.



Es gebe viele Gründe für den erneuten Geschäftserfolg. Einer davon seien im 2018 lancierte Events und Produkte: Der neu gestaltete «Drachenmoorpfad» auf der Krienseregg sei nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Schulen. Ebenfalls erfolgreich waren kleine Events wie das «Pilatus On The Rocks – in touch» oder das Trailrunningwochenende im September, welches berghungrige Läufer auf den Berg lockte.

Highlights im Jahr 2019

Gemäss Pilatus-Bahnen wird 2019 das Jahr der Fräkmüntegg. Die Brandruine des ehemaligen Restaurants Fräkmüntalp verschwindet und macht der «Drachenalp» – einem Unterstand mit diversen Feuerstellen und einem integrierten Kiosk – Platz. Mit dem «Dragon Glider» – der ersten Fly-Line in der Schweiz - schweben die Gäste durch die Baumwipfel in Richtung «Drachenalp».

Der Wipfelpfad lädt zum Spaziergang in Höhe der Baumwipfel. Ein Genuss für alle, vor allem auch für diejenigen, denen der Seilpark zu abenteuerlich ist. Abenteuerlich wird bestimmt auch der erste «Swiss Trail Run Pilatus» am 22. Juni auf die Fräkmüntegg. Der Anlass war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Zudem findet am 24. August die zweite Austragung des «Pilatus On The Rocks» statt. Es treten ausschliesslich Schweizer Bands auf.