Pharma sorgt für Exportrekord Nach drei flauen Monaten erreichen Schweizer Exporte im Oktober eine Rekordmarke. Grossen Anteil daran haben die Ausfuhren von Medikamenten. Aussichten deuten aber auf Stagnation auf hohem Niveau hin. Rainer Rickenbach

Starke Handelsbilanz, besonders dank der Pharmaindustrie: ein Labor der Firma Polyphor in Allschwil. (Bild: Christian Beutler/Keystone 18. Juni 2018)

Weil die Schweiz im Oktober deutlich mehr Waren ins Ausland ausführte als sie von dort einführte, schaute Ende Oktober bei der Handelsbilanz ein positiver Überschuss von 2,64 Milliarden Franken heraus. Die Exporte in der Höhe von 18,9 Milliarden Franken stellen gemäss Vergleichen der Eidgenössischen Zollverwaltung einen Monatsrekord dar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat kommt die Exportsumme einem Wachstum von 6 Prozent gleich. Überdurchschnittlich stark gestiegen sind die Ausfuhren in die EU-Länder.

Die Exportzahlen sind für ein kleines Land wie die Schweiz von besonderer Bedeutung, weil ihre Wirtschaft rund die Hälfte des Bruttoinlandproduktes mit der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen bestreitet.

MEM-Fabriken laufen am Limit

Das Ausfuhrwachstum im Oktober war freilich beinahe ausschliesslich auf chemisch-pharmazeutische Produkte zurückzuführen. «Sie trugen anteilsmässig fast 90 Prozent zum gesamten Exportplus bei», stellt die Zollverwaltung fest. Der Löwenanteil davon entfiel dabei auf Medikamente. Gut verkauft haben sich im Ausland auch die Uhren (siehe Kasten), während die Ausfuhr von Präzisionsinstrumenten, Maschinen und Elektronik stagnierte. Das Wachstum kam schon zu Jahresbeginn indes auf hohem Niveau ins Stottern.

Bei der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) spricht man denn auch bloss von einer Verlangsamung des Wachstums. Sie dürfte nicht ungelegen kommen, denn viele der Werke dieser Branche laufen am oberen Limit, und alleine im ersten halben Jahr stellten sie 5300 neue Mitarbeitende an. Insgesamt sind 317500 Personen in der MEM-Industrie tätig. Dank dem tieferen Frankenwert sind die MEM-Unternehmen wettbewerbs­fähiger geworden, ihre Margen verbesserten sich, sie verdienen wieder mehr an ihren Verkäufen. Der Branchenumsatz stieg in den ersten drei Monaten um mehr als 13 Prozent, im gleichen Ausmass nahm auch Bestellvolumen zu. Nach Berechnungen der Zollverwaltung exportierte die MEM-Industrie in der Zeit von Januar bis September Waren im Wert von 51,7 Milliarden Franken. Das sind über 6 Prozent mehr als in der gleichen Zeitspanne des Vorjahres. Besonders stark gestiegen ist die Nachfrage nach ihren Produkten in den ersten neun Monaten dieses Jahres in den USA (plus 10,8 Prozent) und in der EU (plus 6,9 Prozent). Asien liegt mit plus 0,9 Prozent für einmal hinten.

Doch die Konjunkturaussichten trüben sich langsam ein. «Die Geschäftsentwicklung in der MEM-Industrie ist zwar solide. Ich gehe aber davon aus, dass es in den nächsten Monaten wegen der Konjunkturentwicklung zu einer Abflachung kommen wird», lässt sich Swissmem-Präsident Hans Hess in einer Mitteilung zitieren. Ursache für die ­zurückhaltende Einschätzung ist die Wachstumsdelle, die in erster Linie für Europa erwartet wird. Immerhin herrscht in den Schweizer Chefetagen noch ­Optimismus vor: Die Hälfte der Branchenbetriebe geht gemäss einer Umfrage des Verbandes für die nächsten zwölf Monate von einem konstanten Auftragseingang aus, fast ein Drittel rechnet mit mehr Aufträgen, und nur gut jede fünfte Firma erwartet weniger Bestellungen.

Konstante Einfuhren aus der EU

Die Einfuhren von Waren aus dem Ausland in die Schweiz gingen im Oktober um 1,8 Prozent zurück – eine Tendenz, die schon seit längerer Zeit anhält. Auch beim Import fällt die zentrale Rolle den chemisch-pharmazeutischen Produkten zu, der Wert der eingeführten Waren aus dieser Branche sank im Vorjahresvergleich um 455 Millionen Franken. Zugenommen haben die Einfuhren von Metallen sowie Bijouterie- und Juwelierprodukten. Die Importe aus der EU blieben konstant, diejenigen aus Asien nahmen leicht ab, diejenigen aus Nordamerika gingen stark zurück. Die Zahlen für Nordamerika werden aber verzerrt durch die unregelmässigen Lieferungen von Bombardier-Flugzeugen aus Kanada an die Schweizer Flug­gesellschaft Swiss.