Migros will Globus, Depot, Interio und M-Way verkaufen – Interio im Wohncenter Emmen schliesst Die Migros-Gruppe will schlanker werden und möchte die Warenhausgruppe Globus, das Möbelhaus Interio, den Einrichtungs- und Dekorationsspezialisten Depot sowie die E-Bike-Tochter m-way verkaufen.

Soll verkauft werden: Möbelhaus Interio. (Bild: PD)

(sda/awp) Die Synergien der zum Verkauf stehenden Töchter mit dem Migros-Kerngeschäft seien «eher gering», begründet die Migros ihre Entscheidung. Die Unternehmen hätten ausserhalb der Migros-Gruppe bessere Erfolgsaussichten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag: «Die Migros ist heute nicht mehr die beste Eigentümerin», wird Migros-Präsident Fabrice Zumbrunnen zitiert. Der Verkaufsprozess sei nun gestartet worden. Man suche «starke neue Eigentümer», die über das Know-how für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens verfügten.

Einen konkreten Zeitraum für den Verkauf nennt die Migros nicht: Der Verkaufsprozess von der Einleitung bis zu einem allfälligen Abschluss werde je nach Unternehmen «längere Zeit in Anspruch nehmen», heisst es aber. Für die Mitarbeitenden wie auch für die Kunden der Unternehmen seien in dieser Zeit keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Die eingeschlagene strategische Ausrichtung werde ausserdem unverändert weiterverfolgt.

Die Migros-Gruppe schärfe damit ihren strategischen Fokus. Sie setze auf eine verstärkte Profilierung im Kerngeschäft, den Ausbau des Convenience-Segments, der digitalen Vertriebskanäle und des Gesundheitsbereichs. Die Fachmärkte Do it + Garden, OBI, melectronics, micasa, SportXX und Bike World sollen weiterentwickelt werden.

In diesem Zusammenhang prüfe die Migros auch regelmässig die Zusammensetzung ihres Portfolios auf Akquisitionen und mögliche Verkäufe. Zudem will sie so Mittel freisetzen, um verstärkt in ihre strategischen Geschäftsfelder investieren zu können.

Schliessung von Interio im Wohncenter Emmen

Für die Standorte von Interio sieht die Migros bessere Entwicklungschancen mit einem neuen Eigentümer oder Betreiber. Unabhängig davon muss das Interio Wohncenter in Emmen bis spätestens Ende März 2020 seine Türen schliessen, weil der Mietvertrag auf diesen Zeitpunkt ausläuft. Die Migros schreibt:

«Ein wirtschaftlicher Betrieb im örtlichen Mietverhältnis ist leider nicht möglich.»

Von der Schliessung sind 23 Mitarbeiter betroffen. Die Genossenschaft Migros Luzern hat mit ihren Sozialpartnern einen Sozialplan erarbeitet und wird die Interio-Mitarbeiter des Wohncenters Emmen aktiv unterstützen, um für sie innerhalb oder ausserhalb der Migros Luzern eine Anschlusslösung zu finden und Entlassungen zu vermeiden.