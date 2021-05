Pandemie Euphorie am St.Galler Symposium EcoOst – Hybride Veranstaltung und endlich wieder unter Menschen Das EcoOst St.Gallen Symposium hat sich mit Vertrauen beschäftigt, und wie man es erreichen kann.

Bundesgerichtspräsidentin Martha Niquille (rechts) erklärt, warum das Bundesgericht in der Pandemie keine Schlagzeilen liefert.

Masken auf, Schutzkonzept und viel Technik, es läuft reibungslos. Moderatorin Odilia Hiller bringt es schon zu Beginn auf den Punkt. «Wir sind fast etwas euphorisch.» Ausgelöst hat die Euphorie die Möglichkeit, EcoOst endlich wieder mit Publikum organisieren zu können. 50 Personen sitzen in der Lokremise. Weitere gut 150 verfolgen die Veranstaltung, die im Nachgang zum St.Gallen Symposium stattfindet, an ihren Bildschirmen. Die Mischung aus Anwesenheit und digitaler Präsenz per Livestream ist ein Format, das in Zukunft wohl vermehrt zum Tragen kommt.

Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell, eröffnet das EcoOst-Symposium

Die Digitalisierung hat durch die Pandemie einen Schub erfahren, und die Vorteile werden sicherlich genutzt. Darüber sind sich die Teilnehmenden am EcoOst ziemlich einig. Einig ist man sich allerdings auch, dass es den sozialen, den persönlichen Kontakt braucht, sei es um Urteile zu diskutieren, wie etwa Bundesgerichtspräsidentin Martha Niquille sagt, oder um zwischen den Vorlesungen die akademische Viertelstunde für Gespräche zu nutzen. Student Tim Habermann jedenfalls schätzt die Flexibilität der digitalen Lern- und Lehrformen, aber auch den sozialen Kontakt, den kurzen Austausch zwischendurch.

Bundesgerichtspräsidentin Martha Niquille (links) im Gespräch mit Moderation Odilia Hiller, stellvertretende Chefredaktorin des

St. Galler Tagblatts

Vertrauensvorschuss bringt Leistung

Flexibilität ist ein Stichwort, das auch bei Isabel Ebert rasch fällt. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsethik an der Uni St.Gallen erforscht unter anderem die Homeofficethematik. Zwar bilden viele Statistiken die Realität nicht unbedingt ab, gibt sie zu bedenken. Auch sie könne über die Auswirkungen von Homeoffice noch keine fundierten Aussagen machen. Man werte noch aus, sagt Ebert mit Verweis auf eine Untersuchung bei vielen Unternehmen. Aber erste Tendenzen zeigten durchaus positive Auswirkungen. Allerdings sei es in den Unternehmen oft ein Drahtseilakt. Vertrauen sei ein grosses Thema beim Homeoffice. Studien zeigten, dass man seinen Mitarbeitenden vertrauen könne und die Arbeitsleistung mit Vertrauensvorschuss sogar steige. Manche Führungskräfte würden lieber kontrollieren, was dann einen gegenteiligen Effekt habe. Der alte Spruch: «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser», greife also nicht unbedingt.

Isabel Ebert, Senior Research Fellow am Institut für Wirtschaftsethik der Universität St.Gallen forscht unter anderem über Homeoffice und Vertrauen.

Auch sonst wird am EcoOst recht schnell klar, dass die junge Generation von solchen Mechanismen, wenn sie denn auf die Personalführung bezogen sind, nicht so viel hält. Agilität, flache Hierarchien, bereichsübergreifende Projektgruppen und Freiraum für Innovation – all das bevorzugt etwa Student Dominik Lanter.

Ivo Dietsche, Leiter der Verkaufsregion Coop Ostschweiz-Ticino. möchte Stabilität bei Agilität.

Ivo Dietsche, Leiter der Verkaufsregion Coop Ostschweiz-Ticino, hat dafür ein offenes Ohr, will aber auf eine gewisse Stabilität nicht verzichten, die ja wiederum der Agilität die Möglichkeit geben könne, sich zu entfalten. Peter Breitenmoser, Geschäftsleiter der Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG, plädiert dafür, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Und Mila-d’Opiz-Chefin Caroline Studer ist sich sicher, dass man als Vorgesetzte Vertrauen schafft, indem man seine Vorbildfunktion wahrnimmt.

Eine, die genau dort agiert, wo Vertrauen und Misstrauen lautstark artikuliert werden und aufeinandertreffen, ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Verständnis für Misstrauen

Bundesrätin Simonetta Sommaruga stellt sich den kritischen Fragen von Moderation Odilia Hiller stellvertretende Chefredaktorin des St. Galler Tagblatts.

Die Jugend dürfe der Politik vertrauen, dass sie an die Zukunft denke. Als Beispiel nennt Sommaruga, zugeschaltet aus Bern, den Umweltschutzartikel, der 1971 mit rekordhohen 93 Prozent angenommen wurde. Sie versteht auch das Misstrauen, weil eben viele Fehler gemacht wurden und werden. «In der Politik sind Vertrauen und Misstrauen wie ein altes Ehepaar. Sie gehören einfach zusammen.» Vertrauen müsse erarbeitet werden. Und darin wiederum sind sich alle Anwesenden einig.