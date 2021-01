Out für das Outlet – das Edelreich ist Geschichte Wigoltingen, Müllheim und die Investoren beerdigen das Projekt eines grossen Fashion-Outletcenters. Die Hintergründe.

Projektskizze des Outletcenters Edelreich. PD

Nach 14 Jahren Planung, Einsprachen und Kampf sogar gegen die Stadt Konstanz ist Schluss. Die JTM Rütenen AG, die in Wigoltingen ein grosses Outletcenter bauen wollte, gibt den Plan auf. Das Edelreich ist out. Grund ist der jüngste Entscheid des Verwaltungsgerichts Thurgau, das den Gestaltungsplan bachab geschickt hat.

Das Gericht hat die Beschwerden der betroffenen Gemeinden und der Investoren abgelehnt. Der Gestaltungsplan des Einkaufszentrums entspreche nicht den Vorgaben des kantonalen Richtplans, hiess es. Der Gestaltungsplan hätte schon vor zwölf Jahren nicht genehmigt werden dürfen. Für die JTM Rütenen AG war damit das Fass voll. Sie verkündet die Aufgabe der Pläne. Das Industrieland werde einer neuen Nutzung zugeführt, heisst es. Es handelt sich dabei um ein Gelände der Zwicky Mühle in Wigoltingen im Gebiet Hasli mit immerhin 64600 Quadratmetern Fläche.

Schon vor vier Jahren, war der Verwaltungsratspräsident der JTM Rütenen AG, Jürg Klopfenstein, enttäuscht: «Wir sind nicht frustriert, nur verwundert, wie lange das geht», sagt er damals. Im viel zitierten Kanton der kurzen Wege hatten bis anhin Klopfenstein und seine Partner einen langen Atem bewiesen. Doch jetzt ist die Luft raus. Das Departement für Bau und Umwelt hatte schon im April 2019 verschiedene Rekurse, unter anderem den des VCS gutgeheissen und den Gestaltungsplan Outlet Edelreich abgelehnt. Die Investoren wollten trotzdem noch weiter kämpfen.

Umweltverträglichkeit war amtlich bestätigt

Das Baudepartement begründete die Ablehnung damals damit, dass die prognostizierten Besucherzahlen nicht nachvollziehbar seien. Das Outlet werde der Region eine Lawine an Autos bescheren, befürchtet etwa der VCS Thurgau. Er hatte zusammen mit Anwohnern Beschwerden gegen den Gestaltungsplan eingereicht. Wiederum vier Jahre zuvor hatte die Kantonale Umweltschutzfachstelle die Umweltverträglichkeit des Projekts noch bestätigt. Auch die beiden Gemeinden waren im Boot. Sie hatten gegen die Ablehnung des Gestaltungsplans durch den Kanton 2019 auch Beschwerde eingelegt und scheiterten nun ebenfalls.

Als die JTM Rütenen AG 2005 auf Basis einer Nutzungsstudie für die Industrieparzelle in Wigoltingen beschloss, auf diesem Land ein Outletcenter zu realisieren, hätte sich niemand träumen lassen, dass dieses Projekt mit ausgewiesen hohem Nutzen für die Region in einem schwerfälligen Weg durch die Instanzen zermalmt werden würde, schreibt die JTM Rütenen AG.

Grosse Zustimmung in der Bevölkerung

Blick von der Zwicky-Mühle in Wigoltingen auf das Areal, wo das Outlet Edelreich hätte realisiert werden sollen. Im Hintergrund die Gemeinde Müllheim. Reto Martin

Wie die Investoren sind auch die beiden Gemeinden enttäuscht. In einem Communiqué heisst es:

«Die Parzelle mit dem direkten Autobahnanschluss vor der Tür und einer guten Anbindung an den Öffentlichen Verkehr wäre, das hatten verschiedene Studien der Gemeinden und der Bauherrschaft, der JTM Rütenen AG der Geschwister Klopfenstein, eindeutig ergeben, eine optimale und zukunftsorientierte Nutzung des hochwertigen Industrielandes.»

Diese Einschätzung sei von der Bevölkerung auf breiter Ebene geteilt worden. Aus Wigoltingen ging kein Rekurs gegen das Projekt ein. In der Nachbargemeinde Müllheim sollten einige hundert Meter der geplanten Zufahrtsstrasse über das Gemeindegebiet führen, was den Bewohnerinnen und Bewohnern Rekursrecht einräumte.

Hier hatte sich Widerstand formiert. Die “IG Wohnen im Hasli“ hat 2017 das Referendum gegen den Gestaltungsplan ergriffen und damit den Entscheid vors Volk gebracht. Das Thema mobilisierte Befürworter und Gegner. In der entscheidenden Gemeindeversammlung hat aber auch die Bevölkerung von Müllheim dem Gestaltungsplan klar zugestimmt und ist damit dem Entscheid der Wigoltingerinnen und Wigoltinger gefolgt.

Entscheid des Verwaltungsgerichts akzeptiert

Die beiden Gemeinden hätten sorgfältig abgewogen, ob sie diese Ablehnung akzeptieren oder ihre Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht weiterziehen sollen, heisst es weiter. Beide Gemeinden würden nun den Entscheid akzeptieren und auf weitere rechtliche Schritte verzichten. Das sei kein einfacher Entscheid für die beiden Räte gewesen, die sich eine attraktive Nutzung für die Bevölkerung und die Region wünschten.

Aber nach zwölf Jahren, in denen sie gemeinsam mit der Bauherrschaft und im engen Austausch mit dem Kanton nach einem gemeinsamen Weg gesucht hätten, sei es genug. Auch wenn der Entscheid noch immer Fragen aufwerfe, werde ein Schlussstrich gezogen. Es bleibe die Hoffnung, dass die Landeigentümerin, die JTM Rütenen AG, an ihrem Anliegen festhalte, das hochwertige Industrieland einer attraktiven Nutzung zuzuführen und, dass ein allfälliges neues Projekt in einem konstruktiven und speditiven Bewilligungsverfahren auch eine realistische Realisierungschance erhalten werde.