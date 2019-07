Otto's-Namensstreit: Der Markenname steht über allem

Namensstreit zwischen Otto's und Otto Group steht im Zeichen von Staatsvertrag und Koexistenz

Wer darf in der Schweiz den Markennamen «Otto» nutzen: Mit dieser Frage hat sich am Mittwoch das Luzerner Kantonsgericht befasst. Discounter Otto's mit Sitz in Sursee sieht sich von der älteren deutschen Otto Group bedroht, insbesondere was den Online-Handel angeht.