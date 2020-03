Kein Geld wegen Corona: Ostschweizer Banken bieten Hand bei Engpässen Ob KMU, Kleinbetrieb, Gewerbe oder Industrieunternehmen, die Ostschweizer Banken versprechen rasche Hilfe und individuelle Lösungen.

Fitnesscenter müssen geschlossen bleiben. Sandra Ardizzone / AGR

Jetzt gilt es ernst. Vor allem kleine Unternehmen und solche, die sowie schon um ihre Existenz kämpfen, sind wegen der Corona-Krise existenziell bedroht. Auch deshalb haben Ostschweizer Banken die Unterstützungsmaschinerie angeworfen. Man sei auf Firmenkunden mit finanziellen Engpässen vorbereitet, heisst es. Inzwischen gibt es auch eine Vereinbarung mit der Bürgschaftsgenossenschaft Ost-Süd, um Gesuche schneller abwickeln zu können, damit Kredite rascher ausbezahlt werden. Die Industrie- und Handelskammern haben auch praktische Informationen herausgegeben.

«Die Valiant Bank beschäftigt sich seit Wochen intensiv mit dem Thema», sagt Adeline Düing, Regionalleiterin am Standort St.Gallen. Es gebe KMU, die sehr stark von den Auswirkungen wegen des Corona-Virus betroffen seien oder es noch werden. «Mit ihnen sind wir in engem Kontakt und analysieren die Situation laufend.» Valiant suche nach unkomplizierten Lösungen. Dies könnte in Form von zusätzlichen Betriebskrediten, Hypothekarerhöhungen oder auch Amortisationssistierungen erfolgen.

Elektronikfachgeschäfte sind zu. Die Menschen stehen Schlange vor einem Nachtfenster einer Apotheke. Sandra Ardizzone / AGR

Anita Schweizer, Sprecherin der Thurgauer Kantonalbank (TKB) betont: «Wir sind auch in diesen Zeiten eine verlässliche und berechenbare Partnerin der Thurgauer Wirtschaft und nehmen unsere Verantwortung aktiv wahr. Die nötigen Mittel sind vorhanden.» Die TKB sei sehr gut kapitalisiert. Das gebe Spielraum für den Umgang mit dieser für alle ausserordentlichen Situation. Kreditlinien, Dispokredite, Ratenzahlung seien Themen, die die TKB nun situativ grosszügiger auslege. «Pauschale Rezepte gibt es aber nicht. Wir suchen mit den Unternehmern passende Lösungen.» Auch die Sistierung von Amortisationen oder Kreditrückzahlungen seien Instrumente, die bei Bedarf auch rasch umgesetzt werden könnten. Ausserdem seien die Mitarbeitenden im Firmen- und Gewerbekundengeschäft zusätzlich sensibilisiert worden.

«Pauschale

Rezepte gibt es nicht. Wir suchen

zusammen mit den

Unternehmen

passende Lösungen.»

Anfragen seien schon eingegangen. «Die Verunsicherung ist derzeit auf allen Seiten sehr gross. Wir sind mit zahlreichen Unternehmen in engem Kontakt. Für eine fundierte Lagebeurteilung ist es aber bei vielen Unternehmen noch zu früh», betont sie. Ob Gewerbetreibende, KMU oder Kleinbetrieb, ein Muster bei den Anfragen sei derzeit nicht erkennbar.

Reto Inauen, Präsident des Verbandes Thurgauer Raiffeisenbanken sieht das ähnlich. «Die Thurgauer Raiffeisenbanken suchen auf individueller Basis mit ihren betroffenen KMU nach Lösungen, damit sie, soweit möglich, schnell und unkompliziert unterstützt werden können.» Dank der lokalen Verankerung würden die Raiffeisenbanken die Lage ihrer Firmenkunden genau kennen. Das ermögliche es pragmatisch zielführende Lösungen anzubieten.

Rasche und unkomplizierte Unterstützung

Zusätzlich werde die Raiffeisen Gruppe die Beratungen für ihre Raiffeisenbanken, auch über das Raiffeisen Unternehmerzentrum RUZ, für die KMU weiter ausbauen. «Dies mit dem Ziel, gemeinsam mit den Unternehmern konkrete, individuelle Lösungen zu finden und dadurch eine unkomplizierte Hilfestellung zu bieten», doppelt er nach. Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) bietet ebenfalls pragmatische Hilfen an. Anfragen sind bereits eingegangen. SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer sagt: «Wenn ausgelöst durch das Corona-Virus und die damit verbundenen Auswirkungen ein Liquiditätsengpass entsteht, wird die SGKB mit den betroffenen Unternehmen rasch und kulant eine individuelle Lösung finden.» Die SGKB habe organisatorische Vorkehrungen getroffen, um in diesen konkreten Fällen möglichst rasch und unkompliziert unterstützen zu können.

Auch die Acrevis Bank ist nahe dran an ihren Kunden. Michael Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung sagt: «Anfragen aufgrund der Corona-Krise haben bei uns höchste Priorität.» Je eher man einen Liquiditätsengpass kenne, umso besser und rascher könne man Lösungen erarbeiten. Kunden sollten sich deshalb frühzeitig mit der Bank in Verbindung setzen.