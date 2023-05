Zusammenschluss Bau- und Immobilienbranche: Ackermann Wanner und Siclaro schlüpfen unter ein Dach Die beiden Ostschweizer Immobilien- und Baumanagementfirmen Ackermann Wanner und Siclaro haben sich zusammengeschlossen. An der Spitze des Unternehmens stehen dessen Inhaberinnen Tabea Gamper und Annina Sproll.

Inhaberinnen und Chefinnen der Siclaro AG: Annina Sproll (links) und Tabea Gamper. Bilder: PD

Zusammengeschlossen haben sich die beiden Firmen im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Dabei haben Willy Ackermann und Christoph Wanner, die bisherigen Eigentümer der Ackermann Wanner AG aus Arbon, ihre Aktien rückwirkend per 1. Januar 2023 an Annina Sproll verkauft.

Anschliessend haben per April 2023 Ackermann Wanner und die St.Galler Siclaro GmbH von Inhaberin Tabea Gamper zur neuen Siclaro AG fusioniert. Diese beschäftigt 13 Mitarbeitende. Der Firmensitz liegt in St.Gallen, parallel dazu betreibt Siclaro den Standort in Arbon.

Die beiden Firmen ergänzen sich

An der neuen Firma sind Gamper und Sproll zu je 50 Prozent beteiligt, und sie verantworten gemeinsam auch die operative Leitung. «Zusammen sind die beiden Unternehmen stärker», heisst es in einer Mitteilung. Ackermann Wanner habe ihre Kompetenzen in der Vermarktung und Bewirtschaftung von Immobilien, Siclaro bringe ergänzend Know-how im Baumanagement sowie in der Wirtschaftsmediation und im Konfliktmanagement mit.