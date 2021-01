Wirtschaft Durchhalten! Am Ende des Tunnels warten Chancen Die Ostschweizer Wirtschaft hat die Pandemie bis jetzt erstaunlich gut gemeistert. Nun ist Durchhaltewille gefragt, denn das Licht am Tunnel ist sichtbar. Beherzte Unterstützung von Seiten des Staates kann helfen.

Kaspar Enz, Redaktor Wirtschaft

Die Schweiz geht wieder in den Lockdown. Was dieser für die Wirtschaft der Region bedeutet, lässt sich nur erahnen. Im ersten Lockdown erlebte die Schweiz einen beispiellosen Einbruch der Ausfuhren. Besonders die in der Region dominierende Metall- und Maschinenindustrie traf Corona mit voller Wucht.

Während viele Firmen noch mit Polstern in den ersten Lockdown gingen, sind die Reserven nach einem Jahr Pandemie mancherorts dahin geschmolzen. So befürchtet Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt, die Zahl der Arbeitslosen steige noch auf 200000. Dafür braucht es keine Entlassungswelle. Es reicht, wenn Firmen niemanden mehr einstellen.

Investitionen auf unbestimmte Zeit vertagt

Denn über allem lauert die Unsicherheit: Über die Dauer des Lockdowns, und darüber, wann in den Absatzmärkten der Ostschweizer Industrie wieder Leben einkehrt. Viele Investitionen wurden deshalb auf unbestimmte Zeit vertagt.

Doch nun heisst es Durchhalten. Die Erfolge an der Impffront machen Mut. Auch, weil die Ostschweizer Wirtschaft die vergangenen Monate besser meisterte als befürchtet. Massenentlassungen waren selten, die Konkurswelle blieb vorerst aus. Marktführer und heimliche Champions melden trotz Krise Erfolge. Das können sie auch deshalb, weil sie nach Finanz- und Frankenkrise gelernt haben, Krisen mit Innovation zu begegnen.

Substanz erhalten lohnt sich

Geholfen hat auch, dass der Staat im Frühling mit Krediten und Kurzarbeit die Wirtschaft unterstützt hatte. So, dass die Unternehmen eine Flaute überstehen können, ohne Substanz zu verlieren – und schneller wieder durchstarten können. Dass der Bundesrat in der zweiten Welle mit ähnlichen Versprechen zögerte, verstärkte die Unsicherheit. Ob die angekündigten Massnahmen ausreichen, wird sich weisen.

Substanz erhalten lohnt sich jedenfalls. Denn am Ende des Tunnels warten Chancen. So lehrte die Pandemie manchen Konzern, dass der zuverlässige Lieferant oft wertvoller ist als der günstige. Und zuverlässige Zulieferer gibt es in der Ostschweiz zuhauf. Ausserdem haben Ostschweizerinnen und Ostschweizer im Coronajahr so viele Firmen gegründet wie noch nie. Das zeigt, dass die Ostschweizer den Mut haben, Chancen auch zu packen.