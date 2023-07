WERKZEUGMASCHINEN Starrag steigert Umsatz deutlich und bleibt zuversichtlich Der Rorschacherberger Werkzeugmaschinenkonzern Starrag hat im ersten Halbjahr 2023 knapp 200 Millionen Franken umgesetzt, eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode. Die Abklärungen über eine Fusion mit Tornos sind noch im Gange.

Der Werkzeugmaschinenbauer Starrag nähert sich seinen Rentabilitätszielen. Bild: PD

Die Starrag Group befindet sich weiterhin auf profitablem Wachstumskurs. Laut dem Halbjahresergebnis hat das Rorschacherberger Unternehmen in den letzten sechs Monaten 199,9 Millionen Franken umgesetzt, 43 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Nicht fortgesetzt wurde allerdings das Wachstum bei den neuen Aufträgen. Diese haben sich im letzten Halbjahr bei 183,4 Millionen stabilisiert. Trotzdem habe Starrag mit den bestehenden Aufträgen noch weit ins nächste Jahr hin zu tun, heisst es in der Mitteilung weiter.

Aus dem wichtigsten Markt Europa nahmen die Aufträge in den letzten Monaten sogar zu. Stabil blieben sie in Nordamerika. Die Aufträge aus Asien waren rückläufig. Zugelegt haben die Aufträge aus dem Bereich Micromechanics und aus der Transportindustrie, während die Aufträge aus dem Energie- und dem Industriesektor zurückgingen. Die Bestellungen aus der Luftfahrtindustrie blieben hingegen stabil.

Rentabilität gestiegen

Noch deutlicher als der Umsatz stieg der Gewinn. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern stieg auf 15,4 Millionen, rund neun Millionen mehr als in der Vorjahresperiode. Auch das Reinergebnis war mit 13,6 Millionen mehr als doppelt so hoch wie das Ergebnis der ersten Jahreshälfte 2022. In diesen Resultaten zeigten sich nicht zuletzt die 2021 eingeleiteten Massnahmen zur Kostenreduktion, wie es in der Mitteilung heisst.

Auch für den weiteren Verlauf des Jahres gibt sich die Starrag Group laut der Mitteilung zuversichtlich. Dank der Kostenreduktionen werde sich das Unternehmen den angestrebten Renditezielen weiter annähern. Weiter werde das Produktportfolio überarbeitet und interne Synergiepotenziale ausgeschöpft. Strategisch konzentriere sich die Gruppe dabei auf die wachstums- und ertragsstärksten Segmente. Starrag rechnet für das ganze Jahr mit einem Auftragseingang ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres, aber mit deutlich höherem Umsatz und Gewinn.

Fusion mit Tornos noch nicht beschlossen

Noch zu keinem Ergebnis gelangt ist bisher die Prüfung einer Fusion mit der Tornos Gruppe in Moutier. Abklärungen und Gespräche seien weiter im Gange, teilt Starrag mit. Die beiden Werkzeugmaschinenhersteller würden sich aber ausgezeichnet ergänzen und könnten mit einer Fusion ihre Position stärken, heisst es in einer Mitteilung weiter. Bei beiden Unternehmen ist der Unternehmer Walter Fust massgeblicher Aktionär.

Die Starrag Group ist ein Hersteller von Maschinen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Schleifen. An vier Standorten in der Schweiz und Deutschland beschäftigt das Unternehmen über 1300 Mitarbeitende. Zu den Kunden gehören insbesondere führende Unternehmen der Luftfahrt- und Transportindustrie und dem Energiesektor.