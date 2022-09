WERBEMARKT Galledia expandiert an den Zürichsee – Radio steht zum Verkauf Das Ostschweizer Medienunternehmen übernimmt die Zürichsee Werbe AG von der Zürichsee Medien AG. Das Rapperswiler Unternehmen zieht sich aus dem Mediengeschäft zurück. Radio Zürisee steht zum Verkauf.

Die Zürichsee Medien AG zieht sich aus dem Mediengeschäft zurück. radio.ch

Per Anfang 2023 verkauft die Zürichsee Medien AG (ZSM) alle ihre Aktien der Zürichsee Werbe AG an das Bernecker Medienhaus Galledia, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zürichsee Werbe AG gehört schweizweit zu den grössten Anzeigenvermarkten für Fachmedien. Die Galledia stärke mit der Übernahme ihre Position als Spezialistin für Verbands- und Verlagsdienstleistungen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Bei den Mandaten der Zürichsee Werbe AG handelt es sich um etablierte Publikationen, die eine echte Bereicherung unserer Fachmedien darstellen. Dies eröffnet vielversprechende Möglichkeiten in der Weiterentwicklung vom bestehenden Dienstleistungs-, Informations- und Vermarktungsangebot», sagt Daniel Ettlinger, CEO der Galledia Group. Die Zürichsee Werbe AG werde am Standort in Stäfa unter der bewährten Leitung von Darko Panic weitergeführt.

ZSM zieht sich aus Mediengeschäft zurück

Laut der Mitteilung freut sich auch ZSM-Verwaltungsratspräsident Beat Lauber, mit der Galledia den idealen Partner gefunden zu haben. Die ZSM, die mehrheitlich im Besitz der Familie Gut ist, ziehe sich aus dem Mediengeschäft zurück und konzentriere sich auf die Immobiliengeschäfte, heisst es in der Mitteilung.

Noch offen ist damit die Zukunft der ZSM-Tochter Radio Zürisee. Das Radio, das mit 37 Mitarbeitenden von Rapperswil aus sendet, stehe zum Verkauf, schreibt das Branchenportal «Persönlich».