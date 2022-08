WEITERBILDUNG Weiterbildung nach Corona: «Die Pandemie hat das Repertoire der Unterrichtsformen weiterentwickelt» Auch Ostschweizer Weiterbildungsangebote mussten auf die Pandemie reagieren. Davon haben manche profitieren können. Die Migros Klubschulen mussten zwei Standorte in der Ostschweiz schliessen.

Die Migros Klubschule schloss den Standort in Lichtensteig. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Pandemie hat auch in der Ostschweizer Weiterbildungslandschaft Spuren hinterlassen. So musste auch die wohl grösste Weiterbildungsinstitution Federn lassen. Auf Ende letzten Monats schlossen die Migros-Klubschulen in Arbon und Lichtensteig ihre Türen. Allgemein sinkende Teilnehmerzahlen und die Online-Konkurrenz wurden als Grund angegeben. Die Migros Klubschulen hatten zwar schon vor Corona punktuell Online-Angebote geführt und diese während der Pandemie auch auf fast alle Bereiche ausgebaut.

Umkämpfter Online-Markt

«Nach dem Abklingen der Coronakrise stellten wir nun eine starke Bewegung zurück ins Schulzimmer fest», sagt Lukas Aebersold, Sprecher der Migros Ostschweiz. Denn der Kontakt unter den Teilnehmenden und der Erfahrungsaustausch seien gerade bei der beruflichen Weiterbildung von fundamentaler Bedeutung. Bei manchen Kursen kennen sich die Teilnehmenden auch über Jahre, weswegen das Miteinander wichtig sei, sagt Aebersold. «Es gibt nur wenige Fälle, wo die Teilnehmenden ihre Kurse weiterhin online durchführen wollen.»

Trotzdem bietet die Migros Klubschule gerade bei Sprachen und beruflicher Bildung weiterhin Online-Optionen an. Darunter seien sowohl hybride als auch Blended-Learning-Formate, die beides kombinieren. «Der Vorteil bei solchen Formaten ist, dass wir flexiblere und ortsunabhängige Kurse anbieten können», sagt Aebersold weiter. Allerdings sei dies ein umkämpfter Markt.

OST wird keine Fernfachhochschule

Auch bei der Weiterbildungsabteilung der Fachhochschule OST wird betont, dass der persönliche Kontakt, gerade über Berufserfahrungen in der Weiterbildung wichtig ist. Dabei entstünden auch Netzwerke, die über die Ausbildung hinaus Bestand hätten, sagt OST-Sprecher Michael Breu. «Es ist nicht das Ziel, eine Fernfachhochschule zu werden», sagt er.

Trotzdem habe die Fachhochschule die Digitalisierungsschritte, die sie während Corona unternommen hat, nicht zurückgenommen. «Während der Pandemie konnten wir viele Erfahrungen damit sammeln, welche Inhalte auch problemlos online funktionieren.»

So machen Online- oder Hybrid-Unterricht vor allem bei theorielastigen Inhalten Sinn - Lektionen, die schon vorher als Vorlesung gehalten wurden. Hingegen gebe es dort, wo Menschen mit anderen Menschen oder mit Maschinen arbeiten, kaum Alternativen zum Präsenzunterricht, so Breu weiter. «Die Pandemie hat das Repertoire der Unterrichtsformen weiterentwickelt», sagt Breu.