Neuer Kapitän an Bord: Flussreisepionier Hans Kaufmann übergibt das Präsidium von Thurgau Travel an Dominik Baldegger

Hans Kaufmann ist in der Schweiz der Fachmann par excellence für Flussreisen. Nun hat der Gründer von Thurgau Travel nach der operativen Leitung auch das Verwaltungsratspräsidium in neue Hände gelegt. Kaufmanns Nachfolger an der Spitze des Aufsichtsgremiums heisst Dominik Baldegger.