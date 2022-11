Vorortzüge Stadler dürfte bei Renfe erneut zum Zug kommen Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller spricht mit dem spanischen Bahnbetreiber nach einem Milliardenauftrag über eine Folgebestellung.

Visualisierung eines neuen Stadler-Zugs für die spanische Renfe. Bild: PD

Im März 2021 hat Stadler einen Milliardenauftrag an Land gezogen: Die staatliche spanische Bahngesellschaft Renfe bestellte beim Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer 59 Hochkapazitätszüge für den Vorortverkehr der grössten spanischen Städte. Der Auftrag im Wert von 998 Millionen Euro umfasst auch Ersatzteile und Wartung über 15 Jahre. Das zweite Los dieser Vergabe sicherte sich der französische Hersteller Alstom, der 152 Züge für 1,45 Milliarden Euro liefern wird.

Nun will Renfe nachdoppeln. Laut Angaben aus Spanien hat die Bahngesellschaft Gespräche mit Stadler und Alstom aufgenommen über den Kauf von 69 zusätzlichen Zügen. Wie viele Fahrzeuge davon voraussichtlich auf Stadler entfallen sollen, darüber gibt es keine Informationen. Bekannt ist aber, dass der Stadler-Vertrag der Renfe-Erstbestellung eine Option auf bis zu 44 weitere Züge inklusive Wartung im Volumen von 832 Millionen Euro enthält. Stadler äussert sich über Vertragsverhandlungen nicht, wie Firmensprecher Fabian Vettori auf Anfrage schreibt.

Rund 500 neue Jobs bei Stadler Valencia

Die Züge der Erstbestellung fertigt Stadler in seinem spanischen Werk in Valencia, wo der Auftrag direkt schätzungsweise 500 Arbeitsplätze schafft. Alstom produziert seine Fahrzeuge für Renfe in Barcelona. Gemäss Vertrag, der Mitte Juli 2021 unterzeichnet wurde, baut Stadler 35 jeweils 200 Meter lange und 24 jeweils 100 Meter lange Züge.

Mit mindestens 900 Sitzplätzen übertrifft die Kapazität der neuen Züge jene des aktuellen, über 30 Jahre alten Rollmaterials um 20 Prozent. Die Beschaffung ist Teil des Plans von Renfe, die Hälfte der Flotte für Kurz- und Mittelstrecken für mindestens 5,4 Milliarden Euro zu erneuern und dafür insgesamt über 500 neue Züge zu kaufen.