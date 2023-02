Verwaltungsrat Bühler-Konzern holt einen Manager mit langer und breiter Erfahrung ins Aufsichtsgremium Marco Gadola weist fast drei Jahrzehnte Managementerfahrung bei renommierten Unternehmen auf, die in den Branchen Werkzeuge, Medizin und Logistik zu Hause sind. Nun ist der frühere Straumann-Chef in den Verwaltungsrat des Uzwiler Technologiekonzerns Bühler gewählt worden.

Bereichert den Bühler-Verwaltungsrat: Marco Gadola. Bild: PD

An der Generalversammlung des Bühler-Konzerns, der den drei Geschwistern Jeannine, Maya und Karin Bühler gehört, ist Marco Gadola in den Verwaltungsrat gewählt worden, und zwar einstimmig. Der 59-jährige Gadola ist Schweizer und französischer Staatsbürger, hat seine Karriere in der Bankbranche begonnen und danach beim Pharmakonzern Novartis als Auditmanager gearbeitet.

Ab 1992 war Gadola neun Jahre beim Liechtensteiner Baugerätehersteller Hilti in leitenden Positionen (Handel, Vertrieb und Finanzen) in mehreren Ländern tätig. Nach fünf Jahren als Finanzchef des Lebensmittelherstellers Hero wechselte Gadola in gleicher Funktion und als Vice President Operations zur Basler Zahnmedizingruppe Straumann. 2008 wurde Gadola Finanzchef des Basler Logistikkonzerns Panalpina, und 2013 kehrte er zu Straumann zurück, wo er bis 2019 Konzernchef war.

Mehrere Verwaltungsratsmandate

Marco Gadola ist aktuell Verwaltungsratspräsident des Dienstleistungs- und Handelshauses DKSH, des Hörgeräteherstellers WS Audiology und des Implantatherstellers Medartis, Vizepräsident des Verwaltungsrats des Messeunternehmens MCH Group und Verwaltungsrat bei Straumann. Bühler-Verwaltungsratspräsident Calvin Grieder nennt Gadola «eine versierte und bewährte Führungskraft».

im Verwaltungsrat von Bühler ersetzt Marco Gadola den früheren Wegelin-Banker Konrad Hummler, der nach zwölf Jahren im Gremium nach Erreichen der statutarischen Grenze zurückgetreten ist.