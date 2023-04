Versicherungen Helvetia kauft in Deutschland ein – Geschäft mit Zusatzversicherungen wird ausgebaut Schon seit fünf Jahren arbeitet Helvetia mit Mobile Garantie zusammen und hat in das Unternehmen auch schon investiert. Jetzt erfolgte die gänzliche Übernahme.

Der Hauptsitz der Versicherungsgruppe Helvetia ist in St.Gallen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Helvetia Versicherung kauft die Mobile Garantie Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover. Mobile Garantie ist ein Anbieter von Versicherungslösungen und Serviceleistungen für Autozusatzversicherungen, namentlich Garantieverlängerungs- und Reparaturkostenversicherungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Helvetia arbeitet bereits seit 2018 mit Mobile Garantie zusammen und ist Versicherungsträger für wesentliche Teile des Geschäftes von Mobile Garantie in Europa. Seit Juli 2019 hat Helvetia über ihren Venture Fund in Mobile Garantie investiert. Die vollständige Übernahme erfolgt durch die Schweizer Nicht-Lebengesellschaft von Helvetia.

Weiter teilt Helvetia mit, dass man mit dieser Transaktion das Versicherungsgeschäft im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) stärke. Mit der Übernahme durch Helvetia sei das Bestehen und die Weiterentwicklung von Mobile Garantie strategisch und finanziell langfristig gesichert, sagen Rainer Doerr und Marco Nagtegaal, Geschäftsführer und Inhaber von Mobile Garantie. Beide werden weiterhin in ihren bisherigen Funktionen für Mobile Garantie tätig sein.