Versicherung Mehr eingenommen und verdient: Helvetia beackert neue Geschäftsfelder Der Versicherer Helvetia hat Geschäftsvolumen und Gewinn zur Jahresmitte 2023 gesteigert. Das ist auch dem Wachstum in neuen Geschäftsfeldern wie Gebühreneinnahmen oder dem Absatz von Versicherungen am Verkaufspunkt zu verdanken. An der Spitze der Konzernleitung steht der Wechsel von Philipp Gmür zu Fabian Rupprecht bevor.

Tritt mit einem Gewinnsprung ab: Der scheidende Helvetia-Chef Philipp Gmür. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (St.Gallen, 8. 8. 2022)

Dank eines soliden versicherungstechnischen Ergebnisses und einer Erholung der Finanzmärkte hat der Versicherer Helvetia den Gewinn im ersten Semester 2023 um 35 Prozent auf 258 Millionen Franken gesteigert. Der per Ende September abtretende Konzernchef Philipp Gmür wird zudem mit den Worten zitiert, «wir ergreifen erfolgreich Wachstumschancen».

Dazu zählt zum Beispiel das Geschäft mit Erträgen aus Gebühren, das um gut 10 Prozent zulegte. Treiber hierbei ist der von Helvetia übernommene spanische Versicherer Caser, der auch Geld verdient mit dem Betrieb von Altersheimen oder Spitälern. Ein weiteres Beispiel ist der Ausbau des Geschäftsfelds Embedded Insurance (eingebettete Versicherung). Dabei geht es etwa darum, dass eine Kundin, die ein Auto oder Möbel kauft, als Zusatzservice direkt am Verkaufspunkt eine Motorfahrzeug- oder eine Hausratversicherung abschliessen kann. Oder beim Kauf eines teuren E-Bikes ist eine Diebstahlversicherung integriert.

Smile wird weiter internationalisiert

Helvetia hat laut ihren Angaben Embedded Insurance unter anderem mit der Akquisition von Mobile Garantie in Deutschland weiterentwickelt. Mobile Garantie bietet vor allem Autozusatzversicherungen an, namentlich Garantieverlängerungs- und Reparaturkostenversicherungen. Im Weiteren wird Helvetias Onlineversicherer Smile weiter internationalisiert. In Österreich ist die Produktepalette von Smile erweitert worden, als nächsten Ländermarkt soll Spanien ins Visier genommen werden.

Das Geschäftsvolumen der Helvetia aus Prämien und Depoteinlagen ist im ersten Semester 2023 um 4,2 Prozent auf 6,69 Milliarden Franken gestiegen. Im Nichtlebengeschäft verschlechterte sich die Combined Ratio (Schäden plus Kosten im Verhältnis zu den Prämien) leicht von 92,8 auf 94 Prozent, womit man am oberen Rand des angestrebten Zielbands von 92 bis 94 Prozent liegt. Hauptgrund sind einzelne Grossschäden in Europa und überdurchschnittlich viele mittelgrosse Schadenfälle.

Fabian Rupprecht übernimmt Konzernleitung

Belastet wurde das Ergebnis auch durch den Anfang September kommunizierten Abschreiber von 27 Millionen Franken auf dem Hypothekenvermittler Moneypark. Dessen Vertrieb wird in jenen der Helvetia integriert. Absicht ist es, das vermittelte Hypothekarvolumen von jährlich gut 3 Milliarden Franken in den nächsten fünf Jahren «markant» auszubauen und Kosten zu sparen. Voraussichtlich 25 bis 30 Stellen gehen verloren.

Der designierte Helvetia-Chef Fabian Rupprecht. Bild: zvg

Per 1. Oktober 2023 übernimmt Fabian Rupprecht die Helvetia-Konzernleitung vom Luzerner Philipp Gmür, der seit 30 Jahren in Diensten der Helvetia steht, davon zuletzt sieben Jahre als Konzernchef. Mit über 28 Jahren in der Branche hat auch Rupprecht reiche Versicherungserfahrung. Zuletzt war der deutsch-schweizerische Doppelbürger Mitglied der Konzernleitung der niederländischen NN Group.